América arrastra cinco partidos sin ganar en Liga MX. Con esta racha, las Águilas llegarán a la Liguilla en uno de sus peores momentos de la temporada. Dentro de esta seguidilla, los rumores sobre el vestidor roto debido a las exigencias de Guillermo Almada se han hecho presentes. Ante esto, Erick Sánchez, mediocampista del conjunto azulcrema, habló sobre la relación con el director técnico uruguayo.

Previo al duelo de Ida de Cuartos de Final ante Rayados, en el entorno de Coapa se ha hablado que los jugadores ya están desgastados por las exigencias de Guillermo Almada. Incluso, de un momento en el que fueron líderes, cayeron por una racha de cinco juegos sin ganar, lo que los bajó al tercer lugar. Esta mala racha, según versiones, se debe a que hay vestidor roto en Coapa.

Ante esto, Erick Sánchez mencionó que es cierto que las exigencias de Almada son muy grandes. Sin embargo, considera que lo hace por el bien de los jugadores. Aún así, no negó que ha habido futbolistas que no han sido tan receptivos en algún momento con las peticiones u observaciones del estratega uruguayo.

Yo lo conozco, he estado con él. Es un técnico que exige mucho, pero exige porque sabe las capacidades que tienes. Él busca sacarte y exprimir lo mejor que tienes. A lo mejor muchos ya llega un momento donde uno no tiene buen día, viene con ánimo diferente y no está tan receptivo a las cosas, pero yo en lo personal no considero que sea desgastante. Yo lo que veo de él es que es un técnico que exige para sacar lo mejor”, comentó Sánchez.

Cabe resaltar que Guillermo Almada llegó al América como director técnico para este Apertura 2026. Incluso, múltiples futbolistas, incluidos Erick Sánchez, han resaltado que los métodos de trabajo en el día a día se han vuelto muy exigentes durante este semestre al mando del uruguayo.

Erick Sánchez confía en que América se ‘transformará’ en Liguilla

Al entrar a la Liguilla, todo lo hecho en las 17 Jornadas pasa a segundo plano, pues del primero al octavo se tienen las mismas posibilidades de ser campeón en Liga MX. Ante esto, ‘Chiquito’ habló sobre cómo llega América a la Fase Final, más allá de sumar cinco partidos consecutivos sin victoria.

Sobre esto, Sánchez dijo que están conscientes de la mala racha que atraviesan. Sin embargo, saben que representar al América en Liguilla es distinto, además de resaltar que es otro tipo de torneo con una eliminatoria de 180 minutos.