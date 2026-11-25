A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la justicia argentina se encuentra ante uno de los momentos más importantes para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del ídolo del futbol mundial. El próximo 22 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su veredicto sobre la posible responsabilidad de seis profesionales de la salud que participaron en la atención médica.

El aniversario de su muerte llega en medio de la expectativa por una resolución que busca determinar si existieron negligencias en los cuidados que recibió durante sus últimos días. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, después de permanecer bajo atención médica en una vivienda particular de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

El astro argentino había ingresado al domicilio el 11 de noviembre de ese año, luego de ser trasladado en ambulancia para continuar con su recuperación. Sin embargo, apenas dos semanas después fue encontrado sin vida alrededor del mediodía, luego de pasar aproximadamente 12 horas sin supervisión médica.

En los días previos, su estado físico había mostrado señales de deterioro. Familiares y personas cercanas advirtieron sobre su decaimiento, la falta de apetito, las dificultades para levantarse de la cama y una importante hinchazón corporal que también habría sido comunicada al personal médico.

La fecha del fallo fue establecida por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, después de la audiencia del 22 de octubre. Junto con los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tendrá la responsabilidad de determinar si los acusados incurrieron en delitos. El proceso ha estado marcado por declaraciones de especialistas, estudios médicos y la anulación del primer juicio oral, ocurrido en 2025.

Gianinna Maradona habla con los medios de comunicación al lado de su madre, Claudia Villafane, a las puertas de los tribunales de San Isidro, Buenos Aires. AFP

¿Qué penas pidió la Fiscalía?

En los alegatos de cierre del segundo juicio, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron las distintas responsabilidades que atribuyen a los seis imputados. Para quienes consideraron que tuvieron mayor intervención en la atención de Maradona mantuvieron la acusación de homicidio simple con dolo eventual, mientras que para los demás solicitaron condenas por homicidio culposo.

La petición más elevada fue para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal del exjugador, contra quien solicitaron 12 años de prisión y una década de inhabilitación profesional. La Fiscalía cuestionó sus decisiones sobre el seguimiento clínico y la organización de la internación.

Dalma Maradona, la hija mayor del astro argentino, también asistió a la relatoría. AFP

Por su parte, para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, reclamaron 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación, al considerar que existieron fallas en la coordinación de la asistencia sanitaria.

Durante las audiencias desfilaron más de 70 testigos. También se presentaron grabaciones de audio que forman parte de las pruebas y permitieron escuchar conversaciones de los propios acusados.

Luque fue quien más veces declaró, con 13 intervenciones ante el tribunal. En sus exposiciones rechazó haber tenido bajo su responsabilidad la salud de Maradona y negó que el exfutbolista padeciera una enfermedad cardíaca crónica.

El próximo 22 de diciembre llegará la resolución de un caso que, seis años después de la muerte de uno de los futbolistas más importantes de la historia, mantiene la atención de Argentina y del mundo.