De San Francisco Magú a Hong Kong: la carrera de José Luis Nieto

Este jueves inicia el Hong Kong 100 Ultra Marathon 2026, una de las competencias más exigentes del trail running internacional que se extiende del 22 al 25 de enero, con distancias de 31, 50 y 100 kilómetros, donde México estará representado por 12 corredores, de los cuales cuatro competirán en la prueba reina de 100 km. Entre ellos destacan nombres con reconocimiento internacional como Lorena Ramírez, corredora rarámuri, así como atletas que llegan por primera vez a esta justa de alto nivel, como José Luis Nieto.

A diferencia de muchos competidores con patrocinios sólidos, Nieto ha costeado su estancia en Hong Kong. Ante esta situación, a través de una publicación en Facebook difundida por su amiga Verito Tapia, se hizo un llamado a la sociedad civil para recaudar apoyo económico que le permita cubrir sus gastos. En el mensaje, también solicitó a su comunidad que lo acompañe con rezos y buenos deseos para afrontar la prueba en los próximos días.

Lorena Ramírez y José Luis Nieto encabezan la representación mexicana en el Hong Kong 100 Ultra Marathon 2026. es

José Luis Nieto es un atleta de élite originario de San Francisco Magú, comunidad de raíces otomíes en el Estado de México. Es bicampeón absoluto en la prueba reina de los 100 kilómetros del Ultramaratón de los Cañones 2025, celebrado en Guachochi, Chihuahua, con un tiempo oficial de 9:23:25 horas. Este año llega por primera vez a esta competencia en Asia, donde correrá la máxima distancia entre senderos, playas, montañas y caminos forestales con más de 5 mil metros de desnivel, un recorrido técnico por la Península de Sai Kung.

La participación de estos atletas va más allá del deporte, representa una plataforma de visibilidad para historias que surgen de comunidades indígenas y que, con disciplina y sacrificio, cruzan fronteras para competir al más alto nivel.

Mientras los corredores se preparan para enfrentar uno de los retos más duros del calendario mundial de trail running, la historia de José Luis es un recordatorio de que en las ultradistancias no solo se mide la fuerza física, sino también la fortaleza de quien corre con el apoyo de su comunidad desde casa.

Participación mexicana por categorías

Saira Cruz Díaz

Víctor Luis Hernández Cruz

Judith López López

Miriam Morales Hernández

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez

50 km

Sergio Alejandro Gómez Hernández

Jael Morales Oseguera

Emanuel Sedglach Gaytán

100 km