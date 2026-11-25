Rodrigo Huescas y Anwar Hernández se enfrentarán este jueves 26 de noviembre, cuando el FC Copenhague visite al Inter Club d’Escaldes en la cuarta jornada de la UEFA Conference League. El partido se disputará en el Nou Estadi de la FAF, en Andorra, con ambos mexicanos en busca de objetivos distintos.

El conjunto danés intentará mantenerse entre los primeros ocho lugares de la clasificación, que otorgan el pase directo a los octavos de final. El equipo andorrano, en cambio, ocupa el penúltimo puesto y buscará sumar sus primeros puntos en el torneo.

La participación del Inter Club d’Escaldes, sin embargo, ya representa un hecho histórico para el futbol de Andorra, pues es el primer club del país que alcanza la fase de liga de la Conference League.

Anwar Hernández, con actividad constante

Hernández se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más regulares en el futbol europeo. En la actual temporada es el único jugador nacional que ha disputado todos los minutos posibles en las competiciones de clubes organizadas por la UEFA y acumula más de mil minutos.

El defensa buscará ayudar al Inter Club d’Escaldes a conseguir sus primeros puntos en el certamen. El equipo ha perdido sus tres partidos anteriores y necesita comenzar a sumar para salir de la parte baja de la tabla.

Huescas busca mantener el ritmo

Rodrigo Huescas continúa recuperando ritmo con el FC Copenhague tras regresar de una lesión que lo mantuvo fuera durante un año. Desde su vuelta, el mexicano ya supera los 400 minutos de juego y busca ampliar su participación con el club danés.

El Copenhague llega invicto en la competencia, con dos victorias y un empate en sus primeros tres encuentros. El resultado de este jueves será importante para sus aspiraciones de permanecer entre los ocho primeros de la clasificación.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de mexicanos?

El encuentro entre Inter Club d’Escaldes y FC Copenhague comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nou Estadi de la FAF.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium en YouTube. El partido corresponde a la cuarta fecha de la fase de liga de la Conference League y reunirá a los dos mexicanos en un enfrentamiento directo dentro de la competencia.