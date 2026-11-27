Qatar alberga por segundo año consecutivo la Copa Mundial Sub-17, luego de que la FIFA modificara en 2024 el formato y la periodicidad del torneo. El acuerdo establece que el país será sede de cinco ediciones consecutivas, de 2025 a 2029, con una competencia anual y 48 selecciones participantes.

La decisión puso fin, al menos durante la vigencia del acuerdo, al calendario bienal y a la rotación de sedes que caracterizaban al campeonato juvenil. La edición de 2025 fue la primera bajo la nueva estructura y también la primera con Qatar como anfitrión.

Mundial masculino: 48 selecciones y una edición cada año

En marzo de 2024, la FIFA aprobó ampliar el torneo masculino a 48 selecciones y cambiar su periodicidad: en lugar de celebrarse cada dos años, tendría una edición anual. Posteriormente, Qatar fue anunciado como sede de las cinco competencias correspondientes al periodo de 2025 a 2029.

El nuevo formato comenzó desde la primera edición en territorio qatarí. La designación como sede fija permitirá que el país reciba el campeonato durante cinco años consecutivos, sin alternancia con otras naciones durante ese periodo.

Según la FIFA, la elección de Qatar busca aprovechar la infraestructura deportiva existente y maximizar la eficiencia y la sostenibilidad del torneo. La decisión forma parte de los cambios aplicados al campeonato masculino y también de una reorganización de la competencia femenina.

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Marruecos recibirá el Mundial Sub-17 femenil

La FIFA también modificó el Mundial Sub-17 femenil. A partir de 2025, el número de selecciones participantes aumentó de 16 a 24 y el torneo comenzó a disputarse anualmente, en lugar de cada dos años.

Marruecos fue elegido como sede fija para las cinco ediciones femeniles comprendidas entre 2025 y 2029. De esta manera, cada rama tendrá una sede estable durante el mismo periodo, aunque los campeonatos se desarrollarán en países distintos.

Con estos cambios, los dos torneos juveniles tendrán una frecuencia anual y mantendrán sedes fijas durante cinco ediciones. La continuidad de este modelo más allá de 2029 no está definida todavía.