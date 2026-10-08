Osinachi Ohale deja la Liga MX Femenil para seguir su carrera en el balompié italiano

Osinachi Ohale terminó su estadía con Pachuca Femenil después de tres temporadas con las Tuzas. La defensora nigeriana dejó al conjunto hidalguense el 28 de septiembre, durante el Apertura 2026, y posteriormente fue anunciada como nuevo refuerzo del Como 1907 Femenil de Italia.

La central llegó a Pachuca en 2023, después de disputar la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda con Nigeria. Su debut con las Tuzas ocurrió el 30 de agosto de ese año, en la victoria 4-3 sobre Atlas en la Jornada 6 del Apertura 2023.

Estos últimos meses del año han estado llenos de cambios para la defensa, después de su salida del conjunto femenil del Pachuca, su retiro de la selección de Nigeria y su incorporación al Como 1907.

Osinachi Ohale se retira de la selección de Nigeria

El 25 de septiembre, Ohale anunció su retiro de la Selección de Nigeria después de 16 años como integrante de las Super Falcons. La defensa cerró su etapa internacional con 86 apariciones y una trayectoria que incluyó cuatro Copas del Mundo y siete ediciones de la Copa Africana de Naciones Femenina.

Durante ese periodo, la nigeriana conquistó cinco títulos continentales y se convirtió en una de las futbolistas con mayor experiencia de su selección. Su último torneo internacional fue la Copa Africana de Naciones Femenina 2026, disputada en Marruecos.

La decisión de dejar al combinado nacional no significó el final de su carrera como futbolista.

La defensa continuará su paso en Italia

Tras cerrar el ciclo con Tuzas, Como 1907 anunció la incorporación de Ohale durante el mercado de verano. El conjunto italiano destacó su experiencia internacional y recordó que la defensa ya había jugado en Italia, con la Roma en 2020.

Con esta llegada, Ohale regresa al futbol italiano para continuar su carrera a nivel de clubes, después de haber pasado por equipos de Nigeria, Estados Unidos, Suecia, España y México.

La propia futbolista señaló que está contenta por regresar a Italia y comenzar esta nueva experiencia con el Como 1907, donde buscará aportar su experiencia en la defensa.

Así como ella, otro fichaje importante fue el de su excompañera de Liga Femenil MX, Silvana Flores, exjugadora del Pumas, una de las armas fuertes que llega a acompañar a Osinachi en esta aventura.