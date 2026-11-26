Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibirán este viernes a los Borregos del Tecnológico de Monterrey en la final de la Conferencia de los 14 Grandes de ONEFA. El encuentro se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass, donde los felinos buscarán el bicampeonato y los lanudos intentarán recuperar el título.

Será la quinta final consecutiva entre las dos instituciones regiomontanas. En las cuatro finales anteriores, el Tec consiguió tres victorias y la Autónoma de Nuevo León una.

Ambos equipos cumplieron con las expectativas desde la temporada regular y avanzaron a la disputa por el título tras superar sus respectivas series de cuartos de final y semifinales. Tigres llega sin derrotas, mientras que Borregos Monterrey solo perdió ante su rival de este viernes.

Tigres llega invicto a la final

Los Auténticos Tigres ganaron todos sus partidos de temporada regular y mantuvieron el paso perfecto durante los playoffs. Dentro de esa racha se encuentra el triunfo por 34-31 sobre Borregos Monterrey, en un encuentro que había sido pospuesto.

En cuartos de final, los felinos eliminaron a Borregos Guadalajara con marcador de 52-29. Después, vencieron 28-18 a Borregos Puebla para asegurar su lugar en el partido por el campeonato.

El equipo de la UANL tendrá la oportunidad de defender el título ante el mismo rival al que derrotó durante la temporada. La final también pondrá a prueba su condición de invicto frente a un conjunto que se mantuvo entre los más sólidos del torneo.

Borregos busca volver a ser campeón

Monterrey cerró la temporada regular con una sola derrota, precisamente ante Tigres. Entre sus resultados destacó la victoria por 73-20 sobre Pumas CU, antes de iniciar su camino en la postemporada.

En cuartos de final, los Borregos superaron 41-10 a Borregos CEM. En semifinales volvieron a enfrentar a Pumas CU y ganaron 41-16, pese a no contar con su corredor estelar, Fernando Mayén.

Los lanudos buscarán recuperar el campeonato que ganaron en las primeras tres finales de esta serie consecutiva. Para conseguirlo, deberán vencer a un rival que llega sin derrotas y que tendrá la localía en el Estadio Gaspar Mass.

Cuándo y dónde ver la final de ONEFA

La final de Liga Mayor de ONEFA se disputará el viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas. El partido se transmitirá a través del canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El resultado definirá al campeón de la Conferencia de los 14 Grandes y modificará el balance de las finales consecutivas entre ambas instituciones, que hasta ahora favorece al Tecnológico de Monterrey con tres títulos frente a uno de Auténticos Tigres.