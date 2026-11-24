La CONMEBOL y la Concacaf anunciaron la extensión de su alianza estratégica para organizar conjuntamente la Copa América 2028, que tendrá como sede a Estados Unidos y contará con la participación de 16 selecciones nacionales.

A través de un comunicado, ambas confederaciones confirmaron que la 49.ª edición de la Copa América se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028, en un torneo que reunirá a las principales figuras del fútbol sudamericano y de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El acuerdo, aprobado por los Consejos de ambas organizaciones, da continuidad a la colaboración establecida en 2023 y busca fortalecer el fútbol continental mediante nuevas oportunidades de competencia para las selecciones nacionales.

¿Qué selecciones jugarán la Copa América 2028?

La Copa América 2028 contará con un total de 16 selecciones, distribuidas de la siguiente manera:

10 selecciones de CONMEBOL, correspondientes a sus países miembros.

6 selecciones de Concacaf, que conseguirán su boleto mediante méritos deportivos.

Los equipos de la región de Concacaf disputarán su clasificación a través de la Copa Oro 2027, competencia que se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

De esta manera, los resultados obtenidos en el terreno de juego determinarán cuáles serán las seis selecciones que representarán a Concacaf en el máximo torneo de selecciones de Sudamérica.

Copa América 2028: fechas y duración del torneo

La próxima edición del certamen se desarrollará durante 25 días de competencia, del 9 de junio al 9 de julio de 2028, en territorio estadounidense.

El torneo buscará dar continuidad al interés generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Oro 2027, reforzando el papel de Norteamérica como escenario de grandes competiciones internacionales.

La alianza entre CONMEBOL y Concacaf representa un nuevo capítulo para el campeonato de selecciones más antiguo del mundo, que volverá a reunir a las principales potencias futbolísticas del continente.

Por el momento, las confederaciones informaron que próximamente darán a conocer más detalles sobre las ciudades sede, estadios, calendario de partidos y los mecanismos específicos de clasificación para las selecciones de Concacaf.