México vs Haití EN VIVO: Campeonato Femenil de la Concacaf
El Tri Femenil busca el boleto a la Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028
Por: Fernando Villalobos
México
00
Haití
la selección mexicana femenil por el boleto al mundial y jj.oo
¡TODO LISTO PARA EL ARRANQUE!
1’¡Arranca el partido!
Haití mueve el balón y comienza el encuentro.
15:12 HrsALINEACIÓN HAITÍ
Las rivales de México para el arranque del partido.
14:55 HrsALINEACIÓN MÉXICO
Estas son las once elegidas para buscar el boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos.