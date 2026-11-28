México tiene aseguradas tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y este sábado la Selección Mexicana femenil podría conseguir una cuarta. El equipo enfrentará a Haití en los cuartos de final del torneo Concacaf W, con la posibilidad de volver al certamen olímpico de futbol, al que no asiste desde Atenas 2004.

Hasta ahora, los cupos mexicanos corresponden a los torneos de futbol varonil, flag football femenil y tiro deportivo. En conjunto, 29 atletas nacionales ya tienen asegurado su lugar en la justa, mientras el equipo femenil de futbol está a una victoria de ampliar la representación del país.

El partido ante Haití también representa una oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo femenil de Brasil 2027. Si México consigue el triunfo, obtendrá ambos boletos y pondrá fin a una ausencia de más de dos décadas en el torneo olímpico de futbol femenil.

La victoria de Estados Unidos abrió la posibilidad

El campeonato Concacaf W entrega tres plazas para el torneo olímpico de futbol femenil. Estados Unidos ya cuenta con un lugar asegurado por ser el país anfitrión de Los Ángeles 2028, por lo que los otros tres boletos corresponden a los equipos que alcancen las semifinales.

La selección estadounidense aseguró su avance a esa instancia el viernes, luego de vencer 8-0 a El Salvador. Con ese resultado, quedaron garantizadas las plazas olímpicas para los otros tres conjuntos que clasifiquen a semifinales.

México necesita superar a Haití en los cuartos de final para acceder a esa fase y asegurar el boleto. La clasificación también le daría el pase al Mundial de Brasil 2027. En caso de una derrota se pierde la posibilidad de Juegos Olímpicos, pero el Mundial sigue vivo con el repechaje.

Atenas 2004 fue la última participación de México en el torneo olímpico de futbol femenil. MEXSPORT

Así se distribuyen las plazas olímpicas de futbol femenil

Para Los Ángeles 2028, el torneo femenil aumentará a 16 selecciones. Estados Unidos tiene una plaza como anfitrión y el resto se distribuirá entre las confederaciones de la siguiente manera:

Concacaf: tres plazas, además de la de Estados Unidos como anfitrión.

tres plazas, además de la de Estados Unidos como anfitrión. UEFA: cuatro plazas.

cuatro plazas. AFC: dos plazas directas y un repechaje.

dos plazas directas y un repechaje. CONMEBOL: dos plazas directas y un repechaje.

dos plazas directas y un repechaje. CAF: dos plazas.

dos plazas. OFC: una plaza.

El encuentro ante Haití puede marcar el regreso de México al torneo olímpico femenil y su clasificación a la próxima Copa del Mundo. El equipo buscará aprovechar la oportunidad este sábado, en los cuartos de final de la competencia regional.