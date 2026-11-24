La Federación Marroquí de Futbol (FRMF) manifestó su inconformidad con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de rechazar su solicitud para ser proclamada campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 y anunció que agotará todas las vías legales disponibles para impugnar el fallo.

A través de un comunicado oficial publicado este martes 24 de noviembre de 2026, la federación marroquí expresó su asombro y protesta por la resolución emitida en Lausana, Suiza, relacionada con el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Futbol contra la decisión del Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) sobre la final de la competición.

¿Por qué Marruecos está inconforme con el fallo del TAS?

Uno de los principales argumentos de la FRMF tiene que ver con presuntas irregularidades que, a su consideración, podrían comprometer la integridad y credibilidad del procedimiento arbitral.

En particular, la federación marroquí señaló un supuesto intercambio de mensajes entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Futbol, ocurrido 48 horas antes del anuncio del fallo.

Marruecos considera que estos hechos debieron ser examinados para determinar sus posibles consecuencias jurídicas dentro del procedimiento.

Marruecos también cuestiona las reglas sobre el abandono del terreno de juego

Otro de los puntos señalados por la federación tiene que ver con las directrices de la IFAB y la FIFA respecto a los jugadores que abandonan el terreno de juego sin autorización del árbitro.

La FRMF considera que la resolución del TAS no tomó en cuenta estas disposiciones, así como las responsabilidades y posibles sanciones disciplinarias derivadas de este tipo de situaciones.

Este argumento forma parte de los motivos por los que Marruecos mantiene su rechazo a la decisión y busca continuar con la disputa por el título continental.

Marruecos agotará las vías legales para impugnar la decisión

Pese al revés jurídico, la Federación Marroquí de Futbol dejó claro que no dará por terminado el caso y que utilizará todos los recursos legales que considere disponibles para cuestionar la resolución del TAS.

De esta manera, la polémica por la final de la Copa Africana de Naciones 2025 continúa, ahora con Marruecos dispuesto a llevar su inconformidad hasta las últimas instancias legales.