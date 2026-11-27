Apenas unos días después de haber ganado su octava corona de MotoGP e igualar el récord histórico de Giacomo Agostini, el piloto español Marc Márquez sorprendió al mundo al anunciar este fin de semana su retiro inmediato de la categoría durante la disputa del Gran Premio de Valencia.

La carrera marca la última fecha del calendario de la actual campaña y sería una celebración en España del octavo título de MotoGP y su décimo mundial. La decisión llega incluso cuando tiene un acuerdo firmado con Ducati hasta el 2028 anunciado apenas a mediados de este año.

Acompañado por su familia en una emotiva conferencia de prensa, Márquez confesó que el desgaste físico derivado de su maltrecho brazo derecho y los episodios recurrentes de visión doble lo llevaron a tomar la decisión en solitario desde octubre, durante el Gran Premio de Japón.

"La situación este año estuvo muy al límite. Mi decisión se tomó después del GP de Motegi. La única persona en el mundo que lo sabía era mi hermano Alex. Decidí anunciar mi retirada hoy porque era la única manera de luchar por el campeonato del mundo este año", explicó el piloto catalán, quien notificó a Ducati hasta la noche del jueves.

Marc Márquez anunció a mediados de año su renovación con Ducati hasta 2028. REUTERS

Márquez detalló que tras firmar su renovación en marzo sufrió una nueva intervención en el hombro derecho después de Le Mans y episodios de diplopía tanto en Francia como en Indonesia: "Hay otro punto que me asusta y empiezo a sentir miedo. No es miedo a las motos ni a la velocidad, es una lesión que está ahí. Somos humanos, la pasión y la adrenalina están ahí, soy rápido y me siento competitivo, pero a veces es mejor pensarlo".

Con este adiós, Marc Márquez pone punto final a una carrera legendaria iniciada en 2013 con un título histórico como novato con Honda, seguida por seis coronas en siete años, un calvario de lesiones iniciado en Jerez 2020 y un resurgimiento épico con Ducati en 2025 y 2026: "Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".