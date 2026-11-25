Un aficionado se acercó a Diana Flores para pedirle un autógrafo durante un evento por el regreso de la NFL a México, pero se quedó con el balón sin firmar. El video del encuentro circuló en redes sociales y generó críticas contra la capitana de la Selección Mexicana de flag football, quien dio su versión de lo ocurrido. Dijo que ya iba tarde a otro compromiso y que la grabación sacó de contexto el momento.

En el video se vio al aficionado acercarse con el balón y a Flores seguir su camino. La escena se interpretó en redes como un desaire y la discusión pasó del autógrafo que quedó pendiente a comentarios machistas y misóginos contra el deporte femenil. La mariscal de campo explicó que iba con prisa y aseguró que nunca tuvo la intención de rechazar a quien se acercó a saludarla.

¿Qué dijo Diana Flores del video?

Flores contó que le gustaría darle tiempo a cada persona que se acerca a ella para pedirle una firma o un saludo. También agradeció el apoyo que la afición le ha dado a la Selección Mexicana y explicó que, durante el evento, tenía que atender otro compromiso al que ya llegaba tarde.

En ese momento, desafortunadamente tenía un compromiso, ya iba tarde y fue una situación desafortunada. Jamás es mi intención negar un abrazo, un saludo o un autógrafo, porque yo también fui esa niña”, expresó Flores

Con esa última frase, Flores recordó que ella también estuvo del otro lado del encuentro, como una niña que se acercaba a saludar. La capitana señaló que reconoce el cariño con el que se le acercan los aficionados y que, cuando tiene tiempo, le gustaría corresponderles con un saludo o una firma. En esta ocasión, explicó, su siguiente compromiso marcó el ritmo de su salida del evento.

El mensaje de Diana Flores al aficionado

Después de explicar por qué siguió de largo, Diana Flores se dirigió al aficionado del balón. Le agradeció el apoyo y expresó su deseo de coincidir con él en otra ocasión.

Le mando un abrazo y espero que pronto nos podamos ver. Muchas gracias por seguir apoyándonos y estar siempre al pie del cañón”, dijo Flores

El encuentro ocurrió en medio de las actividades por la visita de la NFL a México, en las que participó la capitana del representativo nacional de flag football. Flores, dos veces medallista mundial, encabezó al equipo que consiguió el boleto a Los Ángeles 2028, donde la disciplina hará su debut en los Juegos Olímpicos.