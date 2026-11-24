El tenista italiano Jannik Sinner fue operado este martes en Finlandia de una lesión en la rodilla derecha, un procedimiento que lo mantendrá alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses y que prácticamente descarta su participación en el Abierto de Australia 2027, primer Grand Slam de la temporada.

La intervención quirúrgica fue realizada por el especialista finlandés Lasse Lempainen y se desarrolló según lo previsto, de acuerdo con los primeros reportes de medios locales. El periodo estimado de recuperación sería de alrededor de 12 semanas.

El procedimiento consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla y cuya afectación ha provocado problemas físicos al tenista italiano.

¿Qué lesión tiene Jannik Sinner?

El jugador de 25 años arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

Se trata de una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas que realizan movimientos repetitivos, cambios bruscos de dirección y frenadas de alta intensidad, características habituales del tenis.

Antes de tomar la decisión de pasar por el quirófano, Sinner y su equipo consultaron a diferentes especialistas e intentaron distintos tratamientos para evitar una intervención quirúrgica.

Sin embargo, después de ser examinado durante el pasado fin de semana en Milán por Lasse Lempainen, especialista en lesiones musculares y tendinosas de deportistas de élite, el italiano decidió finalmente operarse.

Sinner se pierde el Abierto de Australia 2027

La noticia representa un duro golpe para el italiano, quien tenía como principal objetivo regresar a las canchas en el Abierto de Australia, torneo que conquistó en las ediciones de 2024 y 2025.

Con un periodo de recuperación estimado de tres meses, los plazos hacen prácticamente imposible que pueda defender su protagonismo en el primer Grand Slam del año.

Ahora, el regreso de Sinner dependerá de su evolución durante la rehabilitación, aunque las primeras estimaciones apuntan a que podría reaparecer durante la temporada de arcilla.

¿Cuánto tiempo lleva Jannik Sinner sin jugar?

El italiano no disputa un torneo desde el pasado 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon tras imponerse al alemán Alexander Zverev en la final.

Desde entonces, sus problemas en la rodilla derecha le impidieron participar en distintos compromisos del calendario, entre ellos los torneos de Montreal, Cincinnati, el US Open, Pekín y Shanghái, además de las Finales ATP de Turín.

La recuperación de la cirugía marcará ahora el calendario de regreso de uno de los principales referentes del tenis mundial.