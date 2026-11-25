Ricardo Chávez fue expulsado al minuto 10 de los Cuartos de Final entre Rayados y América. Tras una fuerte barrida, el lateral derecho de Monterrey vio la tarjeta roja antes del primer cuarto del juego de Ida de los 4tos y condicionó por completo la eliminatoria para los dirigidos por Matías Almeyda.

Ricardo Chávez fue expulsado al minuto 10 de los Cuartos de Final

Apenas al minuto 10 del juego de Ida en el Estadio BBVA, Rayados se quedó con un jugador menos en el terreno de juego. En la banda derecha, Ricardo Chávez se barrió contra Miguel Borja y le dejó las tacchones en la rodilla. De primera instancia, el árbitro central marcó la falta y le mostró la tarjeta amarilla.

Sin embargo, unos segundos después el VAR llamó al juez para volver a la jugada. Tras la revisión en el videoarbitraje, la decisión se revirtió y en lugar de tarjeta amarilla fue roja para Rica. Ante esto, ningún jugador de Monterrey reclamó y desde temprano se quedaron con uno menos.

Victor Alfonso Caceres fue a revisar la jugada al VAR MEXSPORT

Posterior a la expulsión, Matías Almeyda no hizo modificaciones de jugadores en el terreno de juego. Sin embargo, sí realizó cambios en su esquema, pues recorrió a Orbelin Pineda para jugar sobre esa banda derecha y estar atento en la marca defensiva de Óscar Perea.

Rayados, equipo con más expulsiones en el Apertura 2026

En las 17 Jornadas del Apertura 2026 y este partido de Cuartos de Final, Rayados ha sido el equipo que más expulsiones tiene con un total de siete. De estas, una es justamente de Ricardo Chávez, otra de Gerardo Arteaga, Stefan Medina y Orbelin Pineda, además de que tres son para Carlos Salcedo.

Rayados tiene siete expulsiones en el AP26 MEXSPORT

De igual manera, es el segundo duelo consecutivo en el que Rayados tiene un expulsado. En su juego anterior a la Liguilla, correspondiente a la Fecha 17, fue Carlos Salcedo el que vio la tarjeta roja por doble amonestación. Ahora, Monterrey jugará alrededor de 80 minutos con 10 futbolistas.