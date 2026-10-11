La crisis en Medio Oriente podría coronar a Antonelli en la F1 2026 sin ganar más puntos

Desde febrero del presente año, el conflicto de Medio Oriente ha ido intensificándose con ataques hacia países de la región. En este contexto, los Hutíes, un movimiento político, religioso y militar, han protagonizado ataques contra Arabia Saudita, uno de los países donde suele llevarse a cabo uno de los últimos Grandes Premios de cada temporada, que, por cierto, ya fue cancelado.

El problema alcanzó nuevamente a Riad, la capital de Arabia Saudita. La mañana del 10 de octubre hubo un ataque al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que dejó 12 personas fallecidas y múltiples heridos. Los Hutíes lanzaron una advertencia a las aerolíneas y los viajeros para que evitaran los aeropuertos.

Esta mañana, de nueva cuenta, hubo un ataque en el aeropuerto, donde un misil de crucero fue interceptado, pero los terroristas provocaron un incendio en las instalaciones.

La violencia y el terrorismo en Medio Oriente ponen bajo la lupa los últimos Grandes Premios de la temporada: Abu Dabi, en el circuito Yas Marina, y Qatar, con sede en el Circuito Internacional de Lusail.

Esta captura de pantalla muestra a un combatiente disparando una torreta desde la parte trasera de una camioneta «técnica» durante enfrentamientos con los hutíes en la provincia de Taiz. AFP

Aunque los circuitos de Lusail, en Qatar, y Yas Marina, en Abu Dabi, se encuentran aproximadamente a 590 y 887 kilómetros por carretera del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, el conflicto militar en Medio Oriente representa un riesgo. Si bien existe una gran distancia, la intensificación de los ataques, las posibles restricciones para las aerolíneas y las complicaciones en el transporte podrían comprometer la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y aficionados.

Todo esto pone en duda la celebración de dichas carreras para el cierre de temporada de la Fórmula 1. Aunque una cancelación no ha sido confirmada, las complicaciones logísticas podrían obligar a la F1 a tomar esa decisión.

La ventaja de 102 puntos sobre George Russell pone a Kimi Antonelli en una posición favorable ante una posible cancelación de las últimas carreras del calendario reuters

Antonelli, cada vez más cerca del título

El joven italiano está a punto de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la categoría, pues, además de haber tenido una gran temporada y contar con 102 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, George Russell, el conflicto de Medio Oriente podría hacer oficial su título lo más pronto posible.

El conflicto en Medio Oriente amenaza con alterar el cierre de la temporada 2026 de Fórmula reuters

Una eventual cancelación de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi reduciría las oportunidades de su compañero de equipo para recortar distancias en la clasificación del Mundial. El italiano suma 340 unidades, mientras que George Russell acumula 238, por lo que el título está cada vez más cerca para Kimi Antonelli.