¿Por qué MotoGP dirá si la F1 puede correr en Qatar y Abu Dhabi?

La situación en el Medio Oriente sigue siendo complicada para el deporte motor y la Fórmula 1 y aunque Stefano Domenicali aseguró en Sepang que las carreras en Qatar y Abu Dhabi se mantendrán para el final del año, los hechos del jueves en Arabia Saudita hicieron pensar a algunos que esto podría cambiar, aunque en la realidad parece que no será así.

El ataque al aeropuerto de Riad en Arabia Saudita se volvió el tema en Indonesia donde MotoGP realiza una fecha del calendario, a menos de un mes de la fecha en Qatar, cuestionando si lo correcto es viajar al Medio Oriente frente a esta situación.

El director adjunto de la serie de motocicletas, Carlos Ezpeleta, señaló a Motorsport.com que, por ahora, mantienen la intención de disputar la carrera en Doha el 8 de noviembre.

"Estamos planeando ir a Qatar, pero obviamente la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados es la prioridad número uno. Así que seguiremos vigilando la situación", dijo el directivo al medio especializado.

¿Por qué MotoGP es el indicador para la F1?

MotoGP y Fórmula 1 comparten varios elementos: ambos son la máxima categoría de su especialidad, las dos son series mundiales, pero sobre todo, comparten el mismo dueño; Liberty Media.

Por eso resulta tan importante lo que haga MotoGP en los próximos días. Si logran concretar la carrera en Qatar será como una prueba para Fórmula 1 que tiene planeado visitar el circuito de Doha el 29 de noviembre, apenas unas semanas después del campeonato de dos ruedas.

La carrera en Malasia sirvió de reemplazo del GP de Bahréin Pirelli Motorsport

Domenicali fue claro en Malasia que F1 tiene planeado cerrar la lucha por el título en Qatar y Abu Dhabi, sin embargo, medios especializados han señalado que los trabajos de adaptación para Imola, en Italia, se mantienen en caso de tener que recurrir a un plan de emergencia por si la crisis de seguridad se incrementa en la zona.