Fórmula 1: Estado del campeonato tras Singapur; ¿dónde está ubicado 'Checo' Pérez?

Max Verstappen ligó victorias consecutivas en la Fórmula 1 2026 al dominar el Gran Premio de Singapur, mientras Kimi Antonelli se pone a las puertas de su primer título mundial.

El holandés se llevó el máximo de puntos durante este fin de semana en Marina Bay, con sus triunfos en las competencias de sábado y domingo, con lo cual asciende al cuarto lugar general en el Mundial de Pilotos y con posibilidades serias de obtener el subcampeonato.

Mientras tanto, su podio de tercer lugar le permite a Antonelli ampliar su ventaja a 102 unidades sobre George Russell, por lo que ya puede asegurar matemáticamente el título en la próxima carrera.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez aún sigue en busca de sus primeros puntos en el Mundial.

Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 340 George Russell - Mercedes - 238 Lewis Hamilton - Ferrari - 229 Max Verstappen - Red Bull - 221 Charles Leclerc - Ferrari - 215 Lando Norris - McLaren - 201 Oscar Piastri - McLaren - 138 Isack Hadjar - Red Bull - 97 Liam Lawson - Red Bull - 75 Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38 Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27 Oliver Bearman - Haas F1 Team - 23 Nico Hülkenberg - Audi - 13 Gabriel Bortoleto - Audi - 10 Esteban Ocon - Haas F1 Team - 7 Fernando Alonso - Aston Martin - 7 Carlos Sainz - Williams - 7 Alexander Albon - Williams - 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1 Lance Stroll - Aston Martin - 0 Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0 Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur 2026

Mercedes - 578 Ferrari - 444 McLaren - 339 Red Bull - 332 Racing Bulls - 100 Alpine F1 Team - 68 Haas F1 Team - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac F1 Team - 0

¿Cuál es la próxima fecha de 'Checo' Pérez y la Fórmula 1?

Tras la gira de Fórmula 1 por Europa Oriental y Asia, el siguiente destino será el Circuito de las Américas de Austin, Texas, Estados Unidos, con la carrera a realizarse el domingo 25 de octubre. Será la fecha previa al Gran Premio de la Ciudad de México, pactada para el 1 de noviembre.