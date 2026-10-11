Fórmula 1: Estado del campeonato tras Singapur; ¿dónde está ubicado 'Checo' Pérez?
Max Verstappen subió al cuarto lugar general con su victoria en Marina Bay, mientras Kimi Antonelli ya tiene una mano en el título de pilotos.
Max Verstappen ligó victorias consecutivas en la Fórmula 1 2026 al dominar el Gran Premio de Singapur, mientras Kimi Antonelli se pone a las puertas de su primer título mundial.
El holandés se llevó el máximo de puntos durante este fin de semana en Marina Bay, con sus triunfos en las competencias de sábado y domingo, con lo cual asciende al cuarto lugar general en el Mundial de Pilotos y con posibilidades serias de obtener el subcampeonato.
Mientras tanto, su podio de tercer lugar le permite a Antonelli ampliar su ventaja a 102 unidades sobre George Russell, por lo que ya puede asegurar matemáticamente el título en la próxima carrera.
El mexicano Sergio 'Checo' Pérez aún sigue en busca de sus primeros puntos en el Mundial.
Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur 2026
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 340
- George Russell - Mercedes - 238
- Lewis Hamilton - Ferrari - 229
- Max Verstappen - Red Bull - 221
- Charles Leclerc - Ferrari - 215
- Lando Norris - McLaren - 201
- Oscar Piastri - McLaren - 138
- Isack Hadjar - Red Bull - 97
- Liam Lawson - Red Bull - 75
- Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41
- Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38
- Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27
- Oliver Bearman - Haas F1 Team - 23
- Nico Hülkenberg - Audi - 13
- Gabriel Bortoleto - Audi - 10
- Esteban Ocon - Haas F1 Team - 7
- Fernando Alonso - Aston Martin - 7
- Carlos Sainz - Williams - 7
- Alexander Albon - Williams - 5
- Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1
- Lance Stroll - Aston Martin - 0
- Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0
- Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0
Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur 2026
- Mercedes - 578
- Ferrari - 444
- McLaren - 339
- Red Bull - 332
- Racing Bulls - 100
- Alpine F1 Team - 68
- Haas F1 Team - 30
- Audi - 23
- Williams - 12
- Aston Martin - 7
- Cadillac F1 Team - 0
¿Cuál es la próxima fecha de 'Checo' Pérez y la Fórmula 1?
Tras la gira de Fórmula 1 por Europa Oriental y Asia, el siguiente destino será el Circuito de las Américas de Austin, Texas, Estados Unidos, con la carrera a realizarse el domingo 25 de octubre. Será la fecha previa al Gran Premio de la Ciudad de México, pactada para el 1 de noviembre.