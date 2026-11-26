El Inter Club d’Escaldes, con el mexicano Anwar Hernández durante los 90 minutos, venció 2-0 al FC Copenhague de Rodrigo Huescas y consiguió sus primeros puntos en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027. El triunfo también representó un resultado histórico para el club y para Andorra, que participa por primera vez en esta instancia del torneo.

El conjunto andorrano llegó al encuentro sin unidades y ocupaba el penúltimo lugar de la clasificación. La victoria le permitió abandonar esa posición y sumar sus primeros puntos tanto en la temporada como en su trayectoria en la competición.

Hernández formó parte del resultado desde la defensa central y completó el partido. Con esta participación, se mantiene como el único mexicano que ha disputado todos los minutos disponibles en las competiciones de clubes de la UEFA durante el actual curso.

Rodrigo Huescas, por su parte, estuvo convocado con el Copenhague, pero observó el encuentro desde la banca. Su equipo terminó condicionado por dos expulsiones en el segundo tiempo, cuando ya se encontraba abajo en el marcador.

El Inter abrió el marcador y aprovechó la superioridad numérica

El Inter Club d’Escaldes tomó la ventaja al minuto 19. Después de un tiro libre, la defensa del Copenhague rechazó el centro, pero David López encontró el balón y remató de parte interna, sin dejarlo botar, para colocarlo junto al poste más lejano del portero.

El marcador se mantuvo 1-0 hasta el segundo tiempo, cuando el conjunto danés comenzó a perder jugadores. Thomas Delaney recibió la tarjeta roja al minuto 54 y dejó al Copenhague con diez hombres.

Dos minutos después, la situación se agravó para los visitantes. Durante un tiro libre a favor del Inter, Akos Markgraf golpeó con el puño cerrado al mexicano dentro del área. El árbitro revisó la acción con el VAR y expulsó al jugador del Copenhague.

La falta también derivó en un penal para el conjunto local. Faysal Chouaib se encargó de ejecutarlo y convirtió el 2-0, una ventaja que el Inter mantuvo hasta el final para asegurar la victoria.

El resultado modifica la clasificación

Los tres puntos llevaron al Inter Club d’Escaldes al puesto 28 de la tabla, después de comenzar la jornada en el penúltimo lugar. El equipo consiguió así una victoria que marca su participación en la fase de liga de la Conference League.

El Copenhague, en cambio, perdió cuatro posiciones y quedó en el decimosegundo puesto. La derrota se produjo en un partido en el que terminó con nueve jugadores y no pudo revertir la desventaja.