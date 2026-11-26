América buscará este sábado su boleto a las Semifinales del Apertura 2026. Ante Rayados, las Águilas intentarán imponerse en el Estadio Azteca para pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, no será tarea fácil, ya que enfrentarán a uno de sus mayores ‘fantasmas’ dentro de las últimas Liguillas. Incluso, en el Coloso de Santa Úrsula es donde suele complicárseles más a los de Coapa triunfar ante este rival.

Desde la existencia de los torneos cortos, América y Rayados han cerrado cinco eliminatorias de Liga MX en casa de los azulcremas. De estas cinco, Monterrey tiene saldo favorable, pues ha logrado imponerse a las Águilas en tres de estas. Incluso, en las últimas dos consecutivas han logrado quedarse con la respectiva llave.

América y Rayados se juegan un pase a Semis MEXSPORT

Esta seguidilla inició apenas hace dos torneos. En el Apertura 2025, estos equipos se vieron en Cuartos de Final. La Ida la ganó Monterrey en su casa con una pizarra de 2-0. Ante esto, las Águilas respondieron en la Vuelta con un marcador similar, pero justo al minuto 91, Germán Berterame puso el 2-1 del juego que le dio la ventaja a Rayados en el global y el pase a Semifinales.

El capítulo previo en esta supremacía de los regios fue en la Final del Apertura 2019. En la Ida, Rayados ganó 2-1 en su estadio. En la Vuelta, las Águilas ganaron por el mismo marcador. Sin embargo, en la tanda de penaltis Monterrey se impuso con esa pena máxima recordada de Guido Rodríguez la cual se fue muy por encima de la portería. Así, Monterrey se coronó en el Azteca con Antonio Mohamed en el banquillo.

Rayados coronándose en el Azteca MEXSPORT

Antes de estas dos, la otra eliminación de Rayados sobre América en el Estadio Azteca se dio en los Cuartos de Final del Apertura 2009. En aquella serie, la Ida la ganó 1-0 el conjunto regio. En el duelo de Vuelta, las Águilas no pudieron hacer mucho en el Estadio Azteca, por lo que igualaron sin goles, marcador que le dio el pase a Monterrey.

Semifinal de la temporada 1992-1993 en el Estadio Azteca

Aunque no fue en torneos cortos, otra eliminatoria recordada en la que Rayados eliminó al América en el Estadio Azteca se dio en la temporada 1992-1993. En aquella ocasión, la Ida se la llevó Monterrey por la mínima ventaja. Sin embargo, en la Vuelta se escribió una de las mayores polémicas en el futbol mexicano.

En dicha ocasión, fue la prima vez que un árbitro extranjero dirigía en el futbol mexicano. Aunado a esto, a las Águilas se le anularon tres goles por fuera de lugar en jugadas muy cerradas. Así, el duelo de Vuelta terminó sin goles, por lo que Monterrey avanzó a la Final del torneo.