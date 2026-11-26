Pachuca se llevó la ventaja en los Cuartos de Final tras remontar y vencer 2-1 a Chivas con goles de Oussama Idrissi. Sin embargo, el héroe de la noche fue expulsado por Fernando Hernández tras gestos hacia el banquillo. Ante esto, Benjamín Mora, director técnico de los Tuzos, no dejó en claro si apelarán la decisión, aunque señaló que no lo ve mal por el marroquí, quien de acuerdo con él, estaría descansado para las Semifinales.

El atacante marroquí se llevó la noche tras anotar un doblete de golazos con el que Pachuca derrotó 2-1 a Chivas en la Ida de los Cuartos de Final. Pero en un lapso de segundos pasó de darle una alegría a la afición hidalguense a llenarlos de preocupación, pues fue expulsado tras su segundo tanto.

¿Por qué expulsaron a Oussama Idrissi?

Tras haber anotado el 2-1, Idrissi se enganchó con el banquillo de Guadalajara. Incluso, el marroquí hizo algunas señas, pero justo una de ellas fue vista de frente por el árbitro central del juego, Fernando Hernández. Ante esto, el juez no dudó ni un instante en sacarle la segunda tarjeta amarilla y expulsarlo.

Oussama Idrissi anotó doblete ante Chivas MEXSPORT

Sobre esta tarjeta roja, Benjamín Mora no quiso meterse en las polémicas arbitrales. Sin embargo, aseguró que en caso de que no se cambie la tarjeta roja, a Idrissi le vendrá bien el descanso de cara a unas hipotéticas Semifinales.

“Es un tema donde no me quiero involucrar de más. Son situaciones que no me corresponde hacer. Sí, evidentemente vi que algo se dijo, pero también adentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, un poco rudo. Escuchamos cosas no solo de Idrissi, sino de muchos más”.

“Realmente no sabría dar una determinación al respecto y no me corresponde el tema de la apelación. Yo soy entrenador de fútbol y voy a entrenar al equipo, recuperar el equipo y plantear un partido para la vuelta que es mi trabajo. Nos viene bien para que descanse y esté en la Semifinal”, dijo el estratega mexicano.

Fernando Hernandez expulsó a Oussama Idrissi MEXSPORT

En caso de no apelar, Pachuca tendría que lidiar con la baja de Oussama Idrissi para el partido de Vuelta. Ante esto, Benjamin Mora mencionó que más allá de esta posible ausencia, confía en el resto de la plantilla en que podrán completar el trabajo y cerrar la eliminatoria de manera satisfactoria en el Estadio Akron.

“Vamos a tener una baja importantísima el siguiente partido, de acuerdo a la expulsión que sufrió. Después de ahí, confío absolutamente y plenamente en todos los jugadores que están disponibles y son elegibles para suplir su posición o para suplir la falta de Idrissi en el campo, haciendo ajustes o cambiando ciertas cosas. Apenas va el 50% y tenemos otros 100 minutos que jugar que van a ser verdaderamente duros”, sentenció Benjamin.