AZ Alkmaar y Mateo Chávez pierden el invicto en la Eredivisie ante el Feyenoord

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez perdió 2-0 ante el Feyenoord en la octava jornada de la Eredivisie 2026-2027 y dejó atrás su condición de invicto en el campeonato neerlandés. La derrota, registrada este 10 de octubre, también provocó un movimiento en la parte alta de la clasificación.

El Feyenoord aprovechó su condición de local para imponer condiciones desde los primeros minutos. Al 13’, Nacho Ferri abrió el marcador y puso en ventaja a su equipo, que encontró la oportunidad de tomar el control del encuentro ante un AZ Alkmaar que buscaba mantener su buen paso en la temporada.

En la segunda mitad, Javi López amplió la diferencia al minuto 59 y puso el 2-0 definitivo. Con la ventaja en el marcador, el conjunto local administró el resultado para asegurar los tres puntos y quedarse con una victoria clave en la lucha por los primeros puestos de la Eredivisie.

¿Cómo le fue a Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

El mexicano Mateo Chávez tuvo actividad con el AZ Alkmaar en un compromiso complicado para su equipo. El lateral izquierdo continúa su proceso de adaptación y consolidación en el futbol neerlandés, en busca de sumar experiencia y afianzarse en el balompié europeo.

Sin embargo, la caída ante el Feyenoord frenó el impulso del AZ, que había mantenido una racha positiva durante las primeras jornadas del campeonato. Ahora, el conjunto neerlandés tendrá que recuperarse para mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

Así queda el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Con este resultado, el AZ Alkmaar se quedó con 19 puntos y descendió al tercer puesto de la clasificación, mientras que el Feyenoord llegó a 20 unidades para colocarse en la cima del campeonato.

La derrota representa un primer tropiezo importante para el equipo de Mateo Chávez en la temporada 2026-2027. El reto para el mexicano y sus compañeros será retomar la regularidad en las próximas jornadas, mientras el lateral busca seguir creciendo y consolidar su carrera en Europa.