Philip Glass y Jean Cocteau cautivan al público del Cervantino con "La bella y la bestia"

GUANAJUTO, Gto.— Pese a la lluvia persistente, el público guanajuatense acudió la noche del viernes a la Alhóndiga de Granaditas cubierto con impermeables multicolores para apreciar el espectáculo de cine-ópera La bella y la bestia, como parte de la 54 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Dicha cinta fue realizada por Jean Cocteau en 1946, a partir del cuento de hadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, que es un clásico de culto del cine francés y ha sido calificado como una maravilla visual.

A pesar de la lluvia, el público abarrotó la Alhóndiga de Granaditas para disfrutar del espectáculo de cine-ópera "La bella y la bestia", con música de Phillip Glass sobre la cinta de Jacques Cocteau. Foto: Cortesía: Jacqueline Reynoso.

Medio siglo después, el afamado compositor Philip Glass creó la ópera-filme inspirada en esta obra, pero con una propuesta distinta, para la cual creó una banda sonora que dinamiza el filme, que en dicha velada contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco.

Para esta versión, los diálogos originales de los actores fueron reemplazados por las voces líricas de Gabriela Flores y Enrique Ángeles, entre otros, quienes cantaron en sincronía con las imágenes en pantalla.