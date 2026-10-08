Oaxaca celebra a Eduardo Mata con música en teatros, museos y espacios públicos

OAXACA, Oax.— Oaxaca se llena de música para celebrar la XXVIII edición del Festival Eduardo Mata (CDMX, 1942-Morelos,1995), que honra el legado de uno de los grandes referentes de la dirección orquestal en México, en diversos recintos culturales y espacios públicos de la capital.

Para el director de la Orquesta Primavera de Oaxaca, Alejandro Díaz Avendaño,

es muy importante para los oaxaqueños, rendir un pequeño tributo, un homenaje al grande de los grandes: el maestro Eduardo Mata, por la figura que representa no sólo en la música, también en la dirección; por todas las gestiones y todo el legado que dejó en el país”.

El festival surgió en 1995, pero en años recientes las ediciones fueron ocasionales por lo que hoy cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura federal a través del Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos (Profest).

Este encuentro se realizará en diferentes sedes hasta el 12 de octubre. Foto: Cortesía Seculta.

Para Díaz Avendaño, esto fortalece la programación y amplía el alcance territorial del encuentro:

Nos ayuda a fortalecer el festival y a llegar a más espacios”. Destaca que el respaldo abre la programación a agrupaciones de distintas partes del estado.

Durante la presente semana y hasta el 12 de octubre se presentan propuestas de jazz, música de cámara y clásica, música contemporánea y minimalista; así como ópera, música antigua y expresiones de la música tradicional de Oaxaca.

Las actividades se llevan a cabo en el Teatro Juárez, el Museo de las Culturas de Oaxaca (MUPO), el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, así como en espacios culturales de San Pablo Villa de Mitla, San Bartolo Coyotepec y Tlacolula de Matamoros, en la zona metropolitana.

La programación amplía su presencia hacia espacios de la vida cotidiana con actividades en los mercados, la central camionera y el mercado de abasto, con el propósito de acercar la música a públicos que habitualmente no acude a los recintos culturales.