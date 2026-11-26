Bud, un roedor del desierto de Nevada, guiado por sus sueños y la presencia de sus ancestros, conoce a Amoz, una liebre originaria del territorio Comcáac (Seri), que escapa de un zoológico. Juntos emprenden un viaje hacia la Cesta de la Abundancia, enfrentando los peligros de la naturaleza.

Ésta es la historia que narra PACKRAT: The Quest por la Abundancia que, después de estrenarse en enero pasado en Nueva York, regresa a Punta Chueca (Sonora) para presentarse por primera vez ante la Nación Comcáac, cuyos saberes, tradiciones y visión del mundo dieron origen a su universo creativo.

La pieza nacida de la escucha y el intercambio, interpretada por la compañía neoyorquina Concrete Temple Theatre y coproducida con Contenidos Artísticos, dará función hoy, a las 16:30 horas, en el Comedor Escolar de la Niñez Indígena de Punta Chueca.

Se ofrecerá una función hoy, a las 16:30 horas, en el Comedor Escolar de la Niñez Indígena de Punta Chueca. Stefan Hagen/ Cortesía Contenidos Artísticos

Recrea el maravilloso universo de las abuelas e invita a internarse en la cosmogonía de esta gran nación”, comenta en entrevista la gestora cultural sonorense Diana Reyes González.

Con tres décadas de trayectoria en las artes escénicas, la presidenta de la Región Sonora del Centro Mexicano del Instituto Internacional del Teatro de la Unesco destaca que existen dos comunidades costeras seris en Sonora: Punta Chueca y El Desemboque de los Seris, donde viven unas mil personas, cuya cultura está conectada con el mar, el desierto, la pesca y la artesanía.

Respetan la vida de los animales y la naturaleza. El humano es un ser vivo más”, agrega.

Con seis titiriteros en escena y 20 tipos de títeres, la obra se presentará en español y cmiique iitom, la lengua de la comunidad. Stefan Hagen/ Cortesía Contenidos Artísticos

Con seis titiriteros en escena y 20 tipos de títeres, la obra, escrita y dirigida por Renee Philippi, se presentará en español y cmiique iitom, la lengua de la comunidad. Y mañana viernes se llevará a cabo, a mediodía, un taller intergeneracional de teatro de títeres.

La compañía impartirá otro taller el 29 de noviembre en el Phoenix Center for the Arts, en Arizona.