OAXACA, Oax.- El bailarín, performer y antropólogo muxe Lukas Avendaño, originario de Santo Domingo Tehuantepec, región del Istmo, fue reconocido con el premio internacional Salavisa European Dance Award (SEDA) 2026, un galardón que se entrega cada dos años a bailarines talentosos de todo el mundo.

Avendaño combina danza contemporánea, performance, ritual, antropología social, escritura, pedagogía y activismo político, explorando la cultura zapoteca, la tradición muxe, la memoria cultural y la denuncia contra la violencia y las desapariciones forzadas en México.

De acuerdo con la página oficial de la Fundación Calouste Gulbenkian, con sede en Lisboa, Portugal, este galardón fue creado en 2023 para honrar el legado del bailarín y director artístico portugués Jorge Salavisa (1939-2020). El premio SEDA reconoce a los coreógrafos en cualquier movimiento artístico relacionado con la danza, incluidas todas las nuevas prácticas e iniciativas de inclusión.

El jurado señaló que Lukas Avendaño destaca por la singularidad con la que reúne performance, coreografía, ritual, antropología social y acción política. Foto: Tomada de FB de Lukas Avendaño.

El reconocimiento internacional

incluye un estímulo económico e invitaciones para realizar presentaciones como artista invitado por instituciones europeas”.

La Secretaría de Cultura federal saludó el reconocimiento al artista multidisciplinario y resaltó que los jueces consideraron que la práctica artística de Lukas Avendaño

destaca por la singularidad con la que reúne performance, coreografía, ritual, antropología social, escritura, pedagogía y acción política”.

El año pasado, Avendaño presentó su performance Bardaje en el Festival Internacional Take Me Somewhere, en Glasgow, Escocia, en una función en español con traducción al inglés.

Este 2026, la Foundation for Contemporary Arts (FCA) de Nueva York entregó al artista la beca Grants to Artists 2026 por su excelencia artística. No obstante, los premios internacionales que recibe marcan un nuevo capítulo en su trayectoria, lo más cercano es el Campamento de Invierno: Escuela de Performance, con el apoyo de la Embajada Conservatorio de las Artes y la Universidad para Principiantes, del 20 al 28 de diciembre de 2026 en Tehuantepec.