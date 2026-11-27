Tapices monumentales y de mediano formato creados por Alexander Clader, Pablo Picasso, Le Corbusier y Eduardo Chillida, provenientes de Francia, así como otros elaborados en México por Francisco Toledo, Carlos Mérida, Arnold Belkin y Myra Landau, integran la exposición Historias entretejidas. Francia y México, un legado compartido, curada por Ana Elena Mallet, que abre hoy en el Palacio de Iturbide.

La muestra, que podría definirse como un paisaje de murales nómadas, a partir de la idea de Le Corbusier sobre el tapiz, incluye 90 piezas, entre textiles, bocetos, documentos y materiales históricos provenientes de colecciones nacionales e internacionales, que ofrecen una mirada inédita a la influencia que tuvieron las técnicas francesas de tejido de Gobelins, Beauvais y Aubusson, enriqueciendo la tradición textil de México.

Este tapiz de Joan Miró se intitula "Composición no. 1. Mujer ante el espejo". Foto: Cortesía iZa Comunicación y Cultura.

“Cuando se hicieron los gobelinos, en el siglo XVI, formaban parte de un proceso educativo: el contar historias mitológicas o de la realeza y referencias a los periodos históricos. Después, (se utilizaron) para hacer regalos diplomáticos, crear manufacturas nacionales y acompañar la vida de la monarquía francesa”, explicó ayer Mallet en un recorrido previo por la exhibición que presenta un diseño innovador y arriesgado.

En la primera parte de la exhibición se muestran algunos tapices antiguos, explicó Mallet, los cuales se utilizaban en los castillos para atemperar el espacio. “Esos castillos de piedra eran muy fríos y lo que hacían los gobelinos era dar calor y suavizar un poco el ruido, así que ahí había una parte de diseño”.

Esta Garza prehispánica pertenece al Centro de Tejedores de Tapiz de Bajo Liso Xonacatlán. Foto: Cortesía iZa Comunicación y Cultura.

Las piezas expuestas también develan cómo el conocimiento especializado viajó de Francia a México de la mano de creadores como Jean Lurçat, Fritz Riedl, Pedro Preux y Danielle Laillé.

Cuando los tapiceros extranjeros llegan a México —en los años 60 del siglo pasado—, fundan, por ejemplo, el Taller Nacional de Tapiz, donde vierten las técnicas de tapicería como el alto y bajo lizo, desarrolladas desde el siglo XVII, mientras en México cobra relevancia el movimiento de La Ruptura”.

Sin embargo, Mallet aclaró que no fueron los franceses quienes enseñaron a los mexicanos cómo hacer sus propios textiles.

“Aquí hubo una tradición textil desde antes que llegaron los españoles”. De ahí que en la exposición Mallet incorpora una genealogía del textil en México, donde se da cuenta de las tecnologías mesoamericanas y la llegada del telar de pedal en el siglo XVI, a lo que suma la influencia de las técnicas francesas.

Entre las piezas destacadas en la muestra se encuentran: Serie de los poemas, 1876-1883, de Pierre-Victor Galland y Napoleón recibe en el Louvre a los representantes del ejército después de su coronación, de Gioacchino Serangeli.

Así como Composición, de Alexander Calder; Composición No. 1, Mujer ante el espejo, de Joan Miró; Pájaros en diálogo, de Carlos Mérida; Homenaje a París, de Eduardo Chillida; Capítulo VII, de Rufino Tamayo; y Las mujeres en su tocador, de Pablo Picasso, entre muchos más.

¿Por qué abrir la exposición con una pieza de Luis XIV?, se cuestionó Ana Elena Mallet. “Porque es el fundador de las manufacturas y es quien realmente entiende las artes aplicadas de Francia como algo que tiene que acompañar la vida cotidiana y volverse súper significativo, así que nos parecía que había que darle el justo lugar”.

Integrada por 30 piezas de manufacturas francesas, la muestra profundiza en tres experiencias clave: El Taller Mexicano de Gobelinos, de Fritz Riedl y Erich Coufal, fundado en Guadalajara en 1968, activo hasta nuestros días, así como el Centro de Tejedores de Tapiz de Bajo Liso Xonacatlán, ideado en 1971 por Danielle Laillé; y el Taller Nacional de Tapiz de Pedro Preux, creado en 1973 por el Instituto Nacional de Bellas Artes.