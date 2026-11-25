HERMOSILLO, Son.— El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció las críticas de diversos sectores artísticos y culturales, quienes han exigido la renuncia de Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas al Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y aseguró que es una problemática que ya se está atendiendo.

El mandatario estatal destacó que debe haber mayores esfuerzos presupuestales públicos para atender al sector.

Dijo que en los cinco años de su gobierno el presupuesto del Instituto Sonorense de Cultura ha crecido 33.6 por ciento.

“He escuchado las expresiones críticas de un sector importante de la cultura, creo que debemos hacer esfuerzos mayores por atender debidamente a ese sector, ya la secretaria de Educación y Cultura, Patricia Patiño, está en pláticas y yo espero que encontremos mecanismos más amplios de apoyo, sé que requerirán más recursos”, aseguró el mandatario.

Desde hace una semana, miembros del sector artístico y cultural han exigido la renuncia de Beatriz Aldaco al considerar que desde que llegó al ISC, la situación de la cultura en Sonora es catastrófica, denunciaron malos tratos, incumplimiento de convenios con artistas, fallas en infraestructura y diversas situaciones que han afectado la experiencia del público que ha asistido a eventos importantes como la Feria del Libro de Sonora, en Hermosillo, y el prestigioso festival Un Desierto para la Danza.

A pesar de las críticas prácticamente generalizadas de escritores, artistas, representantes del sector cultural y de las bellas artes, Beatriz Aldaco negó que vaya a renunciar y exigió pruebas de todas las deficiencias que le han señalado.

Sin embargo, Beatriz Aldaco declaró que el principal problema del ISC es presupuestal y dijo que hasta 85% del dinero público que recibe se va en gasto corriente y pago de nómina, dejando un muy bajo margen para la operación de la institución.