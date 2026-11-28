GUADALAJARA, Jal.— “Para mí, la literatura es un juego. Por eso, con cada libro he construido una forma narrativa distinta”, afirma la escritora rumana Doina Ruști (1957). “Nunca he entendido la literatura como una evolución estructural, sino como un juego de formas diversas. Ignoro las modas y las tendencias. No me interesa la novela de tesis”, comenta.

En entrevista con Excélsior, vía correo electrónico, la narradora agrega que

todo nace de una emoción persistente, y la novela es la historia de esa emoción. Cada historia exige una estructura adecuada a la emoción inicial: ninguna emoción se parece a otra”.

Explica que comenzó “con una novela de gran aliento, de estructura elaborada, en clave fantástica, El fantasma del molino (Fantoma din moară), y he escrito 18 novelas, cambiando de fórmula cada vez”.

La autora participará en el Festival de las Letras Europeas, con la conferencia Heridas, memoria y reconstrucción, y en Ecos de la FIL, en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara los días 1, 2 y 3 de diciembre; además de impartir la charla Seducción del mal.

La escritora rumana considera que los jóvenes de hoy son mucho más inteligentes que los de generaciones anteriores. Foto: Cortesía FIL Guadalajara.

La autora de Nariz de búlgaro (Nas de bulgar), su obra más reciente, destaca que su formación intelectual está marcada por el culto al barroco.

Tengo una visión dionisíaca. Escribo porque amo el juego. La novela es un género complejo: exige cultura y empatía. Mi educación se basa en la filología clásica. El latín y el griego antiguo me dieron el mapa de la escritura, me dictaron mi manera de construir.

“La literatura no requiere una investigación puntual, de tipo periodístico. Esa investigación no constituye la base de la novela, sino que es apenas una lectura que puede inspirarla. En mis novelas, casi todos los personajes ponen la libertad por encima de cualquier otra cosa.

Las mujeres de mi literatura son fugitivas, a menudo huérfanas, como yo; luchadoras y, sobre todo, decididas a conservar su libertad”, añade.

Respecto a si aún hay lugar para la fantasía en una sociedad acelerada y violenta, señala que “el mundo siempre ha vivido apresurado y, si miramos hacia atrás, descubrimos algunas cosas que no han cambiado.

Siempre ha existido una historia fabulosa en la que la gente ha querido creer. La humanidad funciona de manera épica, aspirando a acontecimientos fabulosos, a personajes sobrenaturales, a lo excepcional”, indica .

Ruști confiesa que el comunismo le robó la juventud. “Los primeros 33 años de mi vida transcurrieron bajo el comunismo. Viví en comunidad, trabajé sin descanso, repetí siempre las mismas palabras. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 11 años. Todo eso sigue viviendo dentro de mí, sigue desarrollándose en mi mente”.

La autora de libros de literatura juvenil admite que no tiene consejos qué dar a los jóvenes.