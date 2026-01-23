Última Hora Impreso de hoy

DEL CAMPO AL ZÓCALO CAPITALINO

Una exposición en el corazón de la CDMX celebra al nopal, un ícono de la cultura mexicana.

Por: Blanca Miriam Guerrero García

thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón"Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón"Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería
thumb
Intervención de nopales que forman parte de la exhibición "Nopalera en el Corazón".Miriam Guerrero
Ver galería

El nopal viajó del campo a la bandera nacional y de ahí a convertirse en uno de los principales alimentos de la gastronomía mexicana; es también ícono de manifestación artística, y en la exposición "Nopalera en el Corazón" se refleja el alma de lo mexicano.

Las miradas y las selfies atrapan la diversidad de estilos y texturas de cada una de las esculturas que cuentan historias alrededor de los nopales. Hay de todo: desde las que nos llevan del misticismo de la muerte, las que hacen hincapié en la importancia de la biodiversidad y las que destacan la riqueza de las especies endémicas, como la mariposa monarca y los ajolotes que conviven con la diversidad multicultural de nuestro país.

“Nopalera en el Corazón” es una  exposición que resalta la importancia del nopal y lo engalana con el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio del Ayuntamiento, la arquitectura emblemática que rodea a la Plaza de la Constitución.

Temas:

1 de 14

EL EDITOR RECOMIENDA