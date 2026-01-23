DEL CAMPO AL ZÓCALO CAPITALINO

El nopal viajó del campo a la bandera nacional y de ahí a convertirse en uno de los principales alimentos de la gastronomía mexicana; es también ícono de manifestación artística, y en la exposición "Nopalera en el Corazón" se refleja el alma de lo mexicano.

Las miradas y las selfies atrapan la diversidad de estilos y texturas de cada una de las esculturas que cuentan historias alrededor de los nopales. Hay de todo: desde las que nos llevan del misticismo de la muerte, las que hacen hincapié en la importancia de la biodiversidad y las que destacan la riqueza de las especies endémicas, como la mariposa monarca y los ajolotes que conviven con la diversidad multicultural de nuestro país.

“Nopalera en el Corazón” es una exposición que resalta la importancia del nopal y lo engalana con el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio del Ayuntamiento, la arquitectura emblemática que rodea a la Plaza de la Constitución.