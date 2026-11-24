Además de presencia de lluvia, este martes se esperan dos marchas en la Ciudad de México, así como diversas manifestaciones. Las zonas con mayores complicaciones viales serán el Centro Histórico, abarcando Avenida Juárez, Eje Central, Fray Servando y otras calles del primer cuadro.

MARCHAS

Comunidad trans

La marcha del Día de la remembranza trans . ALEJANDRO AGUILAR

A las 15:00 horas saldrán del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo por el Día Local de la Memoria Trans. La movilización busca recordar a personas trans y exigir igualdad, respeto a sus derechos y una vida libre de violencia y discriminación.

Para evitar la movilización pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, José María Izazaga y Circunvalación.

Trabajadores de la CDMX

A las 17:00 horas se reunirán en Eje Central y Fray Servando para exigir basificación, renivelación de plazas, reinstalaciones, mejores salarios y pago de laudos. El destino todavía no está definido, aunque no se descarta que avancen hacia el Zócalo.

El Centro Histórico.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

Como alternativas están Calzada de Tlalpan, Eje 3 Sur, Avenida Cuauhtémoc, José María Izazaga y Circunvalación.

MANIFESTACIONES

Trabajadores del IMSS

Desde las 7:00 horas estarán en el Zócalo para exigir mejores condiciones laborales, medicamentos e insumos suficientes y el fin de presuntas represalias y acoso sindical.

Marcha de trabajadores del IMSS. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Familiares de víctima de feminicidio

A las 9:00 horas estarán frente a los juzgados del Reclusorio Oriente para exigir la pena máxima contra el presunto responsable del feminicidio de una estudiante del IPN ocurrido en 2016.

Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Jubilados del sector eléctrico

A las 9:00 horas protestarán frente a las oficinas del Cenace, sobre Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir respeto a sus derechos adquiridos e igualdad de trato.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Revolución, Barranca del Muerto, Periférico e Insurgentes Sur.

Colectiva Las Tonantzin

A las 10:00 horas acudirán a la Fiscalía de Feminicidio, en Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, para presentar una denuncia relacionada con hechos ocurridos durante una audiencia judicial.

Como alternativas están Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Liberación Animal MX

A las 12:00 horas estarán frente al Edificio de Gobierno, en el Zócalo, para rechazar el programa “Gallinas en Casa”, al considerar que podría derivar en maltrato o negligencia hacia las aves.

Gallinas cuidados. Foto: Canva

Para evitar el Centro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Trabajadores del Gobierno de la CDMX

A las 16:00 horas se concentrarán en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza para denunciar presuntas irregularidades e injerencias en la vida interna de su sindicato y defender sus derechos laborales.

Como alternativas están José María Izazaga, Isabel la Católica, Circunvalación y Eje Central.

CITAS AGENDADAS

Comerciantes de San Lorenzo

A las 16:00 horas acudirán al Zócalo para solicitar la liberación de uno de sus integrantes, detenido por un caso de homicidio que aseguran ocurrió en legítima defensa.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga y Circunvalación.

Comerciantes indígenas

A las 18:00 horas acudirán a oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre, para pedir espacios donde vender artesanías durante la romería decembrina.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

RODADAS

Por la noche habrá varias rodadas ciclistas. A las 20:00 horas saldrán grupos desde el Estadio Banorte y Vaqueritos rumbo a Polanco y Coapa.

A las 20:10 horas habrá otra salida desde Tepeyac Insurgentes hacia Polanco; a las 20:20 partirá una rodada desde Militar Marte y, desde las 21:30 horas, ciclistas saldrán del Parque de los Venados y posteriormente de Ermita Iztapalapa rumbo a Chimalhuacán.

EVENTOS VARIOS

BOYNEXTDOOR se presenta a las 20:00 horas en la Arena Ciudad de México y Love of Lesbian estará a la misma hora en el Teatro Metropólitan.

Love of Lesbian habla sin filtros sobre política, vivienda y su futuro como banda Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

A las 19:30 horas habrá lucha libre en la Arena México.

En Tláhuac continúan este martes las celebraciones de Santa Cecilia en distintos puntos, entre ellos la capilla de Santa Cecilia, la explanada de la alcaldía, el Bosque de Tláhuac, Mixquic y Santiago Zapotitlán.