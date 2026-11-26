En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, del 5 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2026, detuvo a 4 mil 771 personas por su probable participación en delitos relacionados con la violencia de género.

De acuerdo con la dependencia, del total de detenciones, 2 mil 760 correspondieron a violencia familiar, mil 508 a abuso sexual, 238 a acoso sexual, 177 a violación y 88 a feminicidio.

Más de 126 mil presuntos delitos de violación y 235 mil carpetas por violencia familiar muestran la dimensión del problema. Foto: Generada con IA.

La corporación detalló que, como parte de las acciones de atención a víctimas, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2026, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especializada de Género atendió 656 quejas, otorgó 345 medidas de protección, proporcionó mil 523 atenciones psicológicas y realizó 215 traslados a agencias especializadas.

Asimismo, la Policía Especializada de Género (PEG) ha brindado protección y acompañamiento a más de 31 mil mujeres, además de realizar más de 20 mil 500 recorridos de vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

Para el Inegi, la violencia familiar abarca desde una ofensa hasta una agresión sexual Especial

Entre sus actividades también se encuentran mil 800 asesorías técnicas sobre actuación policial ante casos de violencia de género y cerca de 800 acciones de proximidad con mujeres que podrían encontrarse en situaciones de riesgo.

Actualmente, la Policía Especializada de Género cuenta con 126 elementos y 15 unidades, desde seis sedes territoriales, donde ofrece servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana. Adicionalmente, dispone de 25 unidades distribuidas en distintos sectores para reforzar la presencia policial.

Por cada 10 mujeres jóvenes entre 20 y 29 años que sufrieron ciberacoso, también hay 7 hombres de la misma edad que fueron víctimas. Cuartoscuro

La SSC agregó que, desde la puesta en marcha de esta unidad, han sido capacitados 4 mil 890 policías en materia de atención y actuación ante casos de violencia de género, con el propósito de mejorar la intervención y canalización de las víctimas.