Metro de la CDMX reduce el tiempo de espera en cuatro de sus líneas; trenes circulan cada 3 minutos

El intervalo de paso de trenes en las líneas 2, 7, 8 y B se redujo 22 por ciento pues pasó de 4 minutos y 30 segundos a 3 minutos y 30 segundos, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

Ello luego de la recuperación de 22 trenes que se distribuyeron en estas líneas, informó durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Agregó que en 2025 se ejerció 97.8 por ciento del presupuesto y que en 2026 se mantiene el ritmo.

Esto se traduce en la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de los trenes”, indicó a través de un comunicado.

Ante los empresarios, Rubalcava presumió que durante cuatro meses consecutivos no se han abierto carpetas de investigación por robo con violencia dentro del Metro.

Y que, entre enero y agosto, se ha reducido 56 por ciento la incidencia de este delito.

Este martes hubo saturación en estaciones de la Línea 7 Especial redes sociales

Recordó que entró en vigor el nuevo reglamento para Permisos Administrativos Revocables y que la estación Bellas Artes fue declarada zona libre de comercio.

Destacó la recuperación de espacios en vestíbulos y pasillos de estaciones, lo cual favorece el flujo de usuarios.