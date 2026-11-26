Este jueves último de mes, están previstas dos marchas, ocho manifestaciones, cinco citas agendadas y varias rodadas en la Ciudad de México. Las zonas más afectadas serán Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, la Condesa y Calzada de Tlalpan. Por la noche, una rodada masiva y varios conciertos también podrían complicar la circulación.

MARCHAS

Movimiento Plural de Maquineros

Los minicasinos asegurados

A las 10:00 horas saldrán del Metro Juanacatlán rumbo a la Secretaría de Economía, en Pachuca 189, colonia Condesa. Rechazan la llamada Ley de Economía Digital, pues consideran que la reducción del uso de efectivo podría afectar a pequeños negocios.

Para evitar la zona pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Patriotismo y Constituyentes.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Se detalló que la protesta provocó severas afectaciones operativas y comerciales en 3 mil 801 unidades económicas. Cuartoscuro

A las 16:00 horas partirán del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez, como parte de la 146 Acción Global por Ayotzinapa. Exigirán verdad, justicia y castigo para los responsables de la desaparición de los estudiantes. Para evitar Reforma y Avenida Juárez pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Trabajadores y jubilados del IMSS

Desde temprano estarán frente a Palacio Nacional para exigir la renuncia de su dirigente sindical, mejores salarios, jubilaciones dignas, insumos médicos suficientes y el fin del acoso laboral.

Un bloqueo por parte de derechohabientes del IMSS para exigir el respeto a la modalidad 40 se realizo en carriles centrales de Rio Churbusco y su cruce con Calzada de la Viga en la Alcaldia Iztapalapa. ALEJANDRO AGUILAR

Para evitar el Zócalo pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga y Circunvalación.

Extrabajadores de Ruta 100

A las 9:00 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para reclamar el pago pendiente del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades de su fideicomiso.

Como alternativas están Eje Central, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

Alianza Nacional de Jubilados

A las 9:00 horas protestarán frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn. Exigen la devolución de los descuentos aplicados a sus pensiones y el cumplimiento de compromisos pendientes.

Para rodear la zona pueden utilizarse Avenida Revolución, Avenida Universidad y Barranca del Muerto.

Dignidad Politécnica

A las 10:00 horas estarán en Eje Central y Avenida Juárez para exigir el pago de gratificaciones por jubilación pendientes de 2024, 2025 y 2026.

Manifestación de jubilados del IPN José Antonio García

Como alternativas están Balderas, Paseo de la Reforma y José María Izazaga.

Asamblea Interuniversitaria por Palestina

A las 12:00 horas se reunirán afuera del Metro Insurgentes. Exigen la extradición de un exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Cuauhtémoc, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Sindicatos Unidos

A las 14:00 horas habrá una concentración afuera del Metro Viaducto, sobre Calzada de Tlalpan. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, cambios al régimen de pensiones y el fin del hostigamiento sindical.

Habrá posibles afectaciones sobre Tlalpan. Como alternativas están Eje Central, Plutarco Elías Calles y Eje 3 Oriente.

La Revolución de Hahnemann

A las 15:30 horas realizarán un mitin frente al Edificio de Gobierno, en el Zócalo, donde darán a conocer sus demandas y próximas acciones.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Circunvalación, Eje Central y José María Izazaga.

Sección 9 Democrática

A las 16:00 horas estarán en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en Leandro Valle 20, Centro Histórico. Exigen respeto a sus derechos y rechazan el presunto condicionamiento y proselitismo político de su dirigencia sindical.

Como alternativas están Eje Central, Eje 1 Norte y Circunvalación.

CITAS AGENDADAS

Consejeros Nacionales de Adultos

A las 10:00 horas acudirán a la Suprema Corte para solicitar apoyo jurídico y que sus pensiones sean calculadas en salarios mínimos y no en UMA.

Antorcha Campesina de Tláhuac

A las 10:00 horas estarán en la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para pedir una solución ante las amenazas de desalojo que denuncian más de 300 familias del predio Los Pozos, en Tlaltenco.

Comerciantes indígenas

A las 11:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar espacios donde vender sus artesanías durante la temporada decembrina.

Comité contra el Plan de Desarrollo

A las 12:00 horas estarán en el Zócalo para exigir que se reponga el proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo y del ordenamiento territorial metropolitano.

Para estas cuatro citas, las alternativas son Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Familiares de menores desaparecidos

A las 14:00 horas acudirán a la Fiscalía especializada en desapariciones, en Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, para exigir la localización de dos menores desaparecidos el pasado 24 de noviembre.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Cuauhtémoc, Dr. Vértiz y Fray Servando.

RODADAS

A las 11:00 horas, repartidores de Uber Eats saldrán en motocicleta de Galerías Plaza de las Estrellas rumbo a las oficinas de Uber, en Hamburgo 206. Exigen mayor seguridad, transparencia en la asignación de pedidos y mejores condiciones de trabajo.

Una nueva regulación de motocicletas en México busca frenar los accidentes viales ante el aumento a 10 millones de unidades; alcanzaría a Uber y Didi. Foto: Cuartoscuro

A las 19:45 horas partirán dos grupos de Iztapalapa hacia Gustavo A. Madero y San Pedro Mártir, mientras que a las 21:00 horas habrá salidas desde el Caballito de Reforma y la colonia Obrera.

EVENTOS VARIOS

Paseo de Todos CDMX comenzará a las 20:30 horas en el Monumento a la Revolución. La rodada recorrerá Reforma, la Diana Cazadora, el Centro Histórico, Peralvillo, Tlatelolco y Guerrero.

En espectáculos, Hayley Williams estará a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional, con cerca de 9 mil asistentes, y Beéle a las 21:00 en el Estadio Fray Nano, con alrededor de 19 mil personas.

Peregrinación a caballo José Antonio García

También habrá presentaciones de Nacho Vegas en el Teatro Metropólitan, CocoRosie en el Auditorio BlackBerry, La Malinche en Frontón México, El Rey León en Teatro Telcel y Cirque du Soleil en Santa Fe.

En el WTC comienza Expo Joya 2026 y a las 19:00 horas habrá lucha libre en la Arena Coliseo.

Además, continúa la peregrinación de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la que habrá aproximadamente mil caballos.