Marchas y bloqueos hoy martes 6 de octubre; horarios y alternativas viales

Este martes 6 de octubre se prevén marchas, concentraciones sindicales, reuniones de trabajadores, rodadas ciclistas y eventos masivos que podrían generar afectaciones a la circulación en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Marcha de la Unión General de Trabajadores de México

A las 17:00 horas, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se concentrarán en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro para marchar con destino al Zócalo capitalino.

Los manifestantes exigen el pago de laudos, reinstalación de personal, aumento salarial, basificación, mejores condiciones laborales y el suministro de uniformes, insumos y herramientas de trabajo.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 3 Sur, José María Izazaga, Circuito Interior.

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública

A las 10:00 horas realizarán una asamblea informativa en la Plaza de la Ciudadela, ubicada entre Balderas y Emilio Dondé, para tratar asuntos relacionados con pensiones y jubilaciones.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Arcos de Belén, Doctor Río de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas.

Consejo Nacional de Motociclistas

También a las 10:00 horas se concentrarán en el Ángel de la Independencia para solicitar la regulación de viajes por aplicación y manifestarse contra modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Lerma, Río Tíber, Avenida Chapultepec, Insurgentes Sur.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

A las 15:00 horas realizarán un mitin en el Zócalo capitalino para exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados durante negociaciones laborales previas.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Avenida Congreso de la Unión.

Asamblea General de Trabajadores

A las 16:00 horas se desarrollará una mesa de diálogo en instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en Río de la Plata, colonia Cuauhtémoc.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Río Tíber, Río Lerma, Mariano Escobedo.

Rodada People for Bikes Roma

A las 05:50 horas partirán desde Zacatecas 55, colonia Roma Norte, con dirección a Bosques de las Lomas.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Constituyentes.

Rodada Ohtli Chiquxs LGBTTIQ

A las 20:15 horas partirán del Kiosco de la Alameda Central rumbo al Parque de la Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Universidad, Miguel Ángel de Quevedo.

Feria Nacional del Mole en Milpa Alta

Continúan las actividades de la XLIX Feria Nacional del Mole 2026 en San Pedro Atocpan, evento que se desarrollará hasta el 25 de octubre y que espera una importante afluencia de visitantes.

Alternativas viales: Carretera Xochimilco-Oaxtepec, Avenida Tláhuac, Camino Real a San Pedro Atocpan.

Festival Internacional del Globo

A las 18:00 horas se realizará el evento "Noche Mágica" en el Monumento a la Revolución.