Una violenta agresión contra un automovilista que circulaba sobre avenida Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, fue captada en video y subida a redes sociales donde ya se viralizó.

Al menos 20 golpes con piedras le dio al coche @c4jimenez

En las imágenes se ven a dos sujetos, señalados como presuntos limpiaparabrisas, quienes arremetieron contra el conductor luego de que, aparentemente, este se negara a darles dinero. Los hombres comenzaron a lanzar insultos y enseguida uno de ellos agarró piedras y tabiques para romper los cristales del vehículo.

Los hechos ocurrieron casi frente al Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde, al parecer, se realizan trabajos de renovación del piso del camellón.

Los dos agresores @c4jimenez

Precisamente en ese lugar había una gran cantidad de piedras y cascajo que los agresores aprovecharon para destrozar las ventanillas del automóvil de color claro, mientras el conductor se encontraba en medio del tránsito.

¿Limpiaparabrisas o delincuentes?

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que los sujetos tenían una motocicleta, en la que escaparon tras escuchar el sonido de una sirena.

¿Los reconoces? Denúncialos @c4jimenez

Por su parte, el automovilista no tuvo más remedio que arrancar y alejarse del lugar con los cristales destrozados y los daños que dejaron los tabicazos en su unidad.

Hasta el momento se desconoce si el conductor presentó una denuncia o si los sujetos ya fueron identificados. En redes sociales se ha pedido a quienes los reconozcan que den aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y que los denuncien.