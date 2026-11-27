Le rompen los cristales del coche a tabicazos por no darles dinero en GAM
Sujetos en presunto estado de intoxicación arremetieron contra un automovilista en Avenida Instituto Politécnico Nacional.
Una violenta agresión contra un automovilista que circulaba sobre avenida Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, fue captada en video y subida a redes sociales donde ya se viralizó.
En las imágenes se ven a dos sujetos, señalados como presuntos limpiaparabrisas, quienes arremetieron contra el conductor luego de que, aparentemente, este se negara a darles dinero. Los hombres comenzaron a lanzar insultos y enseguida uno de ellos agarró piedras y tabiques para romper los cristales del vehículo.
Los hechos ocurrieron casi frente al Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde, al parecer, se realizan trabajos de renovación del piso del camellón.
Precisamente en ese lugar había una gran cantidad de piedras y cascajo que los agresores aprovecharon para destrozar las ventanillas del automóvil de color claro, mientras el conductor se encontraba en medio del tránsito.
¿Limpiaparabrisas o delincuentes?
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que los sujetos tenían una motocicleta, en la que escaparon tras escuchar el sonido de una sirena.
Por su parte, el automovilista no tuvo más remedio que arrancar y alejarse del lugar con los cristales destrozados y los daños que dejaron los tabicazos en su unidad.
Hasta el momento se desconoce si el conductor presentó una denuncia o si los sujetos ya fueron identificados. En redes sociales se ha pedido a quienes los reconozcan que den aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y que los denuncien.