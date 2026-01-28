FOTOS ¡De fiesta! Cumple 9 años el Museo del Metro CDMX

El Museo del Metro de la Ciudad de México cumplió nueve años dedicados a poner al alcance de la ciudadanía la memoria histórica, artística y cultural, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Ubicado en la estación Mixcoac de la Línea 12, el Museo del Metro en sus primeros nueve años ha recibido alrededor de 850 mil visitantes.

Más de 5 décadas de historia

“Desde su apertura el 28 de enero de 2017, el Museo del Metro ha permitido conocer los orígenes, la planeación, el desarrollo y la consolidación de la red, a través de un recorrido museográfico de 300 metros cuadrados que documenta más de cinco décadas de historia institucional”, indicó el STC en un comunicado.

En sus siete salas permanentes se exhiben planos originales de la construcción de estaciones, registros fotográficos históricos, exposiciones de arte moderno y contemporáneo mexicano, muestras arqueológicas recuperadas durante la edificación de las 12 Líneas del sistema, así como propuestas emblemáticas de diseño, identidad gráfica y señalización, además de la colección histórica de boletos que abarcan desde 1969 hasta la actualidad.

Horarios de visita

El museo abre sus puertas de martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

¡La entrada es libre!