Digan lo que digan el predial no ha subido en CDMX: Brugada

Durante su segundo informe de gobierno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino cuatro iniciativas estratégicas y garantizó que la recaudación fiscal aumentó sin incrementar los impuestos a la ciudadanía.

Con datos contundentes al arranque, Brugada informó que los ingresos locales alcanzaron 151 mil millones de pesos en 2025, destacando un incremento del 35 por ciento en la recaudación del predial respecto a 2024.

Clara Brugada llega a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno Mateo Reyes

“Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subirá en la Ciudad de México. Lo único que ha aumentado es la recaudación del predial, eso significa que hay una gran confianza de la ciudadanía a nuestro gobierno”, subrayó la mandataria.

Además, anunció que durante el próximo año no se cobrarán multas ni recargos para facilitar la regularización de los contribuyentes.

Clara Brugada llega a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno Mateo Reyes

Para fortalecer el bienestar y la gobernabilidad, la jefa de Gobierno propuso cuatro iniciativas clave: Reconocer el derecho emocional, la creación del sistema de educación inicial de la CDMX, una iniciativa de relaciones inquilinarias para establecer rentas justas y asequibles, así como la transformación del modelo de justicia cívica.

Finalmente, Brugada destacó que estas acciones forman parte de una visión de transformación iniciada hace tres décadas, la cual busca consolidar la paz, el desarrollo económico y la justicia social en la capital del país.