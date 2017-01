La polémica pregunta a Miss Kenia sobre Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de ayer se llevó a cabo el certamen Miss Universo 2016 en el SM Mall of Asia Arena de Pasay, en Manila, Filipinas, donde Miss Francia, Iris Mittenaere Druart se coronó como la mujer más bella del mundo.

En la ronda de las seis finalistas, donde solo quedaban Miss Francia, Iris Mittenaere Druart; Miss Kenia, Mary Esther Were, Miss Colombia, Andrea Tovar, Miss Filipinas, Maxine Medina, Miss Tailandia, Chalita Suansane y Miss Haití, Raquel Pélissier Neïland, comenzó una ronda de preguntas y respuestas donde el nombre de Donald Trump salió a relucir.

En el turno de Mary Esther Were, Miss Kenia, el conductor Steve Harvey le preguntó acerca de la política en Estados Unidos y lo que pensaba acerca del presidente Donald Trump.

La pregunta pareció sorprender a Miss Kenia, quien tardó algunos segundos en contestar.

En redes sociales muchos criticaron la decisión del certamen por hacer esta pregunta, y en especial a una concursante que no tiene ninguna relación con Estados Unidos.

#MissUniverse ¿todas las demás fueron cuestionadas sobre su país, pero a #MissKenia le preguntan por Trump? ¡ES EN SERIO!’, escribió un usuario de Twitter.

#MissUniverse every other person got asked about their country but to #MissKenya you ask about Trump? ARE YOU SERIOUS!!

— Ro-ka-dok (@2pmkhunrok) January 30, 2017