Alexa D’Agostino, guionista de Grand Theft Auto VI, cerró su cuenta personal en la red social X tras enfrentar una intensa campaña de acoso digital encabezada por un sector radical de jugadores. La escritora, quien colaboró previamente en Grand Theft Auto V, Red Dead Online y GTA Online, tomó esta medida para frenar los ataques constantes dirigidos hacia su persona y su trayectoria dentro de Rockstar Games.

La ola de hostigamiento surgió a raíz de su participación creativa en el desarrollo de Lucía, una de las protagonistas principales de la entrega ambientada en Leonida. Además de rechazar la presencia femenina en el título, los agresores atacaron a D’Agostino por respaldar públicamente los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por expresar críticas políticas contra Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

El personaje de Lucía causó controversia en ciertos sectores. Foto: Rockstar Games

Para alimentar la campaña de desprestigio, diversos usuarios manipularon publicaciones antiguas de la escritora y difundieron información falsa sobre su trabajo fuera de los videojuegos. Algunos internautas acusaron a Alexa D’Agostino de redactar un blog que supuestamente incitaba a las mujeres a manipular a los hombres, cuando en realidad aquel texto ofrecía consejos cotidianos para convivir con los amigos de sus parejas siendo auténticas.

El origen de Lucía y los ataques contra la narrativa de Rockstar Games

Los detractores responsabilizaron directamente a la guionista por lo que calificaron como fallos graves dentro del guion de Grand Theft Auto VI. Específicamente, este grupo cuestionó que Lucía ocupara un rol jugable central y que la narrativa la presentara como una protagonista con carácter firme, capaz de competir en peso dramático frente a figuras clásicas del estudio como Arthur Morgan o Niko Bellic.

Los ataques también evidenciaron posturas misóginas y racistas al utilizar como argumento negativo una entrevista que D’Agostino concedió anteriormente a la publicación Love Magazine. En aquella conversación, la autora explicó que construyó la identidad de Lucía tomando como referencia directa la historia de esfuerzo de su propia familia y sus raíces migrantes.

El gamplay de GTA 6 mostró gráficos impresionantes. Foto: Rockstar Games

"Cuando escribí a Lucía pensé en las mujeres que conozco. Mi madre era una inmigrante que creció en Newark, Nueva Jersey, cerca del hogar de Lucía en Liberty City", explicó la escritora en el citado medio. "Pensé en la forma en la que me crió y lo relacioné con Lucía, así que escribirla fue algo muy natural para mí", añadió sobre el proceso creativo.

En esa misma intervención, Alexa D’Agostino defendió la construcción de personajes complejos y alejados de estereotipos planos dentro de la franquicia. "Cuando te centras en escribir a una persona completamente realizada con sus propias ambiciones, obtienes algo perfectamente imperfecto, con clichés, pero innegablemente real. Así consigues a una mujer que esté a la altura de personajes como Arthur Morgan o Niko Bellic", sostuvo.

Daños colaterales y un patrón recurrente en la industria del videojuego

El hostigamiento digital escaló al grado de afectar a terceros completamente ajenos al desarrollo de Grand Theft Auto VI. Tras la desactivación del perfil oficial de la guionista en X, los agresores dirigieron sus insultos y amenazas hacia otra mujer que comparte exactamente el mismo nombre, convirtiéndola en blanco de mensajes de odio por error.

GTA VI se estrenó en el mundo este 19 de noviembre. Foto: Rockstar Games

Este episodio refleja una problemática persistente dentro de la industria del entretenimiento interactivo, donde desarrolladoras y actrices enfrentan campañas coordinadas de intimidación. Casos previos involucraron a intérpretes como Laura Bailey, tras su trabajo en The Last of Us: Parte II, y Tati Gabrielle, protagonista de Intergalactic: The Heretic Prophet, quienes recibieron amenazas similares en plataformas digitales.

Mientras el debate sobre la toxicidad en redes sociales continúa abierto entre estudios y comunidades de jugadores, Grand Theft Auto VI mantiene su despliegue comercial en el mercado internacional. El videojuego de Rockstar Games permanece disponible para las consolas PS5 y Xbox Series X/S, donde millones de usuarios recorren el mapa de Leonida junto a Lucía.