Houston Rocket, el perro policía viral cuyo tierno juramento llegó hasta la NBA
Conoce a Houston Rocket, el cachorro policía de Colorado que conquistó redes con su juramento y fue invitado por la NBA.
Houston Rocket, un cachorro golden retriever de apenas 13 semanas de edad, se ha convertido en la nueva sensación viral de internet tras su emotiva y divertida ceremonia de juramentación como perro de terapia del Departamento de Policía de Fountain, en Colorado, Estados Unidos.
El video del acto oficial, realizado el pasado 17 de noviembre e impulsado en redes sociales por cadenas como ABC News y USA Today, alcanzó millones de reproducciones alrededor del mundo, llegando a conocerse en México, pero también en países lejanos como Abu Dhabi.
En las imágenes del video se observa como una oficial sostiene la pata derecha del cachorro mientras él desvía su mirada primero lamiéndose su pata y, después, tomando un cartón que parece contener un pin que usará en su uniforme.
Si las imágenes habían causado ternura, la parte final del juramento resultó más conmovedora: "Pata a pata, corazón a corazón, juro marcar la diferencia, que el perro me ayude".
Su compañera, la oficial Geri Reble, relató un momento conmovedor durante su presentación escolar: "Fue conmovedor. Uno de mis maravillosos niños de Mesa que perdió a su papá vio al perro y a mí y comenzó a llorar. Fue una gran liberación de emociones y fue bastante increíble".
Invitado a un partido de la NBA, pero sin poder asistir
La popularidad del can llegó hasta un ejecutivo de los Houston Rockets de la NBA —equipo homónimo del cachorro—, quien se encontraba en Colorado para el duelo ante los Denver Nuggets y decidió regalar boletos a la oficial Reble para asistir al partido del viernes en la Ball Arena.
Sin embargo, Houston Rocket no pudo acompañar a su compañera al encuentro (que ganaron los Nuggets 133-124), debido a que con 13 semanas aún no cuenta con certificación oficial de animal de servicio y el recinto no permite el acceso de mascotas, además de que un entorno tan ruidoso habría afectado su entrenamiento.