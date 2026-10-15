Cómo preparar ponche de mandarina para las noches de otoño: receta calentita

Te contamos cómo preparar ponche de mandarina para las noches de otoño; sigue el paso a paso de esta receta calentita para crear una atmósfera de confort para sobrellevar los primeros fríos del año.

El otoño es una estación de transición donde los aromas adquieren un protagonismo casi mágico en la cocina. La dulzura de las frutas de temporada cocinándose a fuego lento y el perfume de las especias dulces se entrelazan en recetas deliciosas, tanto frías como calientes.

La mandarina es una de las protagonistas de la cocina; su jugo, que equilibra a la perfección una dulzura refrescante con una nota ácida, es la base ideal para transformar las infusiones tradicionales en una bebida inolvidable.

De ahí que se recomiende esta receta de ponche de mandarina; no solo abraza las manos a través de la taza, sino que despierta los sentidos al fundir la frescura cítrica con especias profundas como la canela, el anís estrella y el piloncillo. ¡Es una de las bebidas tradicionales de la estación!

Ponche de mandarina Canva

Receta de ponche de mandarina

Ingredientes:

8 mandarinas frescas de temporada (4 para exprimir el jugo fresco y 4 cortadas en gajos o rodajas completas con piel limpia)

2 litros de agua

150 g de piloncillo

2 rajas de canela entera

3 piezas de anís estrella enteras

4 clavos de olor

6 tejocotes frescos (opcional)

2 manzanas amarillas o criollas, picadas en cubos medianos

1 cucharadita de ralladura de jengibre fresco (opcional)

Preparación:

En una olla grande (preferentemente de barro o acero inoxidable), vierte los 2 litros de agua. Agrega el piloncillo, las varas de canela, el anís estrella y los clavos de olor. Lleva a fuego medio-alto y cocina durante 15 minutos hasta que el piloncillo se disuelva por completo y el agua adquiera un color ámbar. Si utilizas tejocotes, escáldalos en agua hirviendo durante 3 minutos, retira la piel y agrégalos a la olla junto con las manzanas picadas. Deja hervir a fuego medio durante 10 minutos para que las frutas comiencen a suavizarse. Agrega las 4 mandarinas cortadas en rodajas o gajos limpios; deja cocinar a fuego bajo durante 8 minutos más. Exprime el jugo de las 4 mandarinas restantes y cuélalo para eliminar semillas. Vierte el jugo fresco en la olla en el último minuto de cocción. No dejes hervir en exceso la mezcla una vez añadido el jugo fresco para evitar que pierda la frescura de su vitamina C y para que la cáscara no amargue la preparación. Retira la olla del fuego, tápala y deja reposar durante 5 minutos para que todos los sabores se asienten y armonicen. Sirve el ponche de mandarina bien caliente en tazas de barro, procurando incluir rodajas de mandarina, fruta cocida y una vara de canela como agitador natural.

Receta de ponche de mandarina Canva

¿Cómo servir el ponche de mandarina?

Sirve el ponche en jarritos de barro sin plomo o tazas de cerámica rústica; marida con pan dulce tradicional como conchas de vainilla, churros azucarados o galletas de avena y frutos secos.

Infusión de mandarina Canva

¿Se le puede poner alcohol?

Para las reuniones de adultos al caer la noche, el ponche de mandarina es una base extraordinaria para añadir un chorrito (por lo general, 1 oz) de destilados locales. Acompaña a la perfección con mezcal artesanal joven o reposado que combina bien sus notas ahumadas con el dulce de piloncillo y la acidez del cítrico.

Ron añejo que potencia el sabor de la canela; charanda o pox, dos tipos de destilados tradicionales que resaltan el perfil regional del ponche.

Elabora este ponche de mandarina para la temporada otoñal y recupera el ritmo pausado de la gastronomía casera. ¡Celebra la fruta en su mejor momento de cosecha!