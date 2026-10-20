Te compartimos cómo preparar helado sabor cerveza de mantequilla, ¡la receta que todo potterhead necesita! Ya sea para que forme parte de tu próximo maratón de Harry Potter o que se convierta en el postre estrella de tu Halloween.

El universo gastronómico del mundo mágico trasciende las páginas de la literatura y las pantallas de cine para convertirse en un fenómeno cultural culinario.

Desde el primer instante en que el icónico trío de estudiantes puso un pie en Las Tres Escobas en Hogsmeade, la bebida dorada con espuma cremosa capturó la imaginación de millones de lectores y espectadores alrededor del mundo.

La combinación del frío del helado con el matiz profundo del Toffee y el toque efervescente que evoca a la soda original crea un contraste sensorial irresistible para cualquier cinéfilo y amante del buen comer.

Si bien las ranas de chocolate o las grageas de todos los sabores resultan divertidas, servir un helado casero elaborado desde cero eleva cualquier velada de cine a un nivel gastronómico superior.

Logra la receta de helado sabor cerveza de mantequilla utilizando los insumos necesarios y las medidas adecuadas para darle tu toque personal; lo mejor es que no importa si no cuentas con máquina, ¡hay opción para todos!

Helado de cerveza de mantequilla Facebook Universal Studios Japan holiday planning

Receta de helado sabor cerveza de mantequilla

Ingredientes:

Para la base del helado:

400 ml de crema de leche o nata para montar (mínimo 35% de materia grasa)

250 ml de leche entera

4 yemas de huevo grande

100 g de azúcar mascabado

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

1 pizca de sal marina fina

Para el jarabe:

330 ml de crema de soda o cerveza de raíz suave de buena calidad

60 g de mantequilla sin sal

80 g de azúcar moreno

60 ml de crema de leche.

½ cucharadita de extracto de ron o esencia de mantequilla (opcional)

Preparación:

En una cacerola mediana a fuego medio, vierte la crema de soda y deja que se reduzca lentamente hasta que pierda casi todo el volumen inicial y quede reducida a un jarabe denso. Añade la mantequilla sin sal, los 80 gramos de azúcar moreno y la crema de leche para la salsa. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos revolviendo continuamente hasta que la mantequilla se derrita por completo y se forme un Toffee líquido homogéneo. Retira del fuego, incorpora la esencia de ron o mantequilla y deja enfriar por completo a temperatura ambiente. En un tazón resistente al calor, bate las 4 yemas de huevo con los 100 gramos de azúcar moreno hasta que la mezcla aclare ligeramente y luzca cremosa. Por otro lado, en una olla pequeña, calienta la leche entera con la crema de leche y la pizca de sal hasta que empiece a sacar pequeñas burbujas en los bordes (sin llegar a hervir). Vierte un hilo fino de la mezcla de leche caliente sobre las yemas batidas sin dejar de remover de manera constante con un batidor de varillas. Regresa toda la preparación a la olla a fuego bajo. Cocina removiendo en forma de ocho hasta que la mezcla espese y alcance el "punto de napa" (debe cubrir el dorso de una cuchara y al pasar un dedo debe quedar un caminito limpio; retira inmediatamente del fuego e integra la vainilla. Cuela a través de un tamiz fino sobre un recipiente limpio para eliminar cualquier grumo indeseado. Agrega tres cuartas partes del jarabe de cerveza de mantequilla reservado e intégralo muy bien con la base (guarda la cuarta parte restante para decorar al servir). Cubre el recipiente con plástico adherible en contacto directo con la superficie para evitar que se forme película y refrigera durante un mínimo de 6 horas (idealmente toda la noche) hasta que esté completamente frío. Con máquina heladera: Vierte la mezcla fría en la cubeta de la máquina y manteca siguiendo las instrucciones del fabricante durante 20 a 30 minutos hasta lograr la textura suave de un helado blando. Sin máquina heladera: Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador. Congela durante 45 minutos, retira y bate enérgicamente con un batidor o tenedor para romper los cristales de hielo. Repite este proceso de batido cada 30 minutos durante unas 3 horas. Antes de llevar al congelador, vierte en hilos el resto del jarabe concentrado reservado para crear un efecto jaspeado. Congela el helado sabor cerveza de mantequilla al menos por 4 horas adicionales antes de servir.

Receta de helado sabor cerveza de mantequilla Universal Studios

¿Cómo hacer la versión vegana?

Reemplaza la nata y la leche entera por una combinación de crema de coco en lata de alta grasa y leche de anacardos.

Utiliza mantequilla vegana a base de aceite de coco desodorizado y proteína de chícharo con sabor natural a mantequilla.

Sustituye las yemas de huevo por 1 gramo de goma xantana o lecitina de girasol vertida directamente en la mezcla líquida antes de batir.

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Acompañamientos para el helado sabor cerveza de mantequilla:

Galletas de café

Compota casera de frutos rojos

Té negro tipo Earl Grey

Cerveza negra tipo Stout

Convertir esta legendaria bebida en un postre helado de cerveza de mantequilla será la joya de los magos y brujas para tu próximo maratón cinematográfico ambientado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.