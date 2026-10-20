Cómo cocinar un bistec encebollado con papas lleno de sabor para cualquier día

Así puedes cocinar un bistec encebollado con papas lleno de sabor para cualquier día de la semana; siguiendo esta receta básica de las familias mexicanas.

La mayoría de las preparaciones con bistec son sumamente populares, gracias a que representan la armonía perfecta entre practicidad, accesibilidad económica y una complejidad de sabores sencillos de obtener.

En la rutina cotidiana, donde el tiempo para cocinar suele ser limitado, este platillo destaca como una solución culinaria versátil que resuelve la comida o la cena de cualquier momento de la semana sin sacrificar el valor nutricional ni el deleite sensorial.

La magia del bistec encebollado reside en la transformación de ingredientes sencillos mediante técnicas básicas de cocina pero ejecutadas con precisión. El jugo de la carne de res se fusiona con el dulzor natural de la cebolla caramelizada suavemente y la textura reconfortante de las papas que absorben cada gota de la salsa.

Aprender a dominar la técnica del bistec encebollado con papas permite transformar un corte de carne cotidiano en una experiencia gastronómica memorable. ¡Prepárate para llevar un clásico de la mesa familiar a su máxima expresión!

Receta de bistec encebollado Canva

Receta de bistec encebollado con papas

Ingredientes:

Para la marinada:

700 g de bistec de res

3 dientes de ajo finamente picados o prensados

2 cucharadas de jugo sazonador o salsa inglesa (Worcestershire)

1 cucharada de vinagre blanco o de manzana

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de orégano seco desmenuzado

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Para la guarnición:

2 cebollas blancas o amarillas grandes, cortadas en juliana

3 papas medianas, peladas y cortadas en rodajas o en bastones

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharada de mantequilla sin sal

120 ml de caldo de res o agua

1 chile verde jalapeño o serrano cortado en tiras (opcional)

Preparación:

En un recipiente amplio, coloca las láminas de bistec de res. Añade el ajo picado, el jugo sazonador, el vinagre, el comino, el orégano, la sal y la pimienta negra. Mezcla muy bien con las manos limpias para asegurar que cada trozo de carne quede impregnado de los condimentos. Cubre el recipiente y deja reposar a temperatura ambiente durante al menos 15 a 20 minutos (o refrigera por 2 horas si preparas con anticipación). Calienta una cucharada de aceite vegetal en una sartén amplia o cazuela a fuego medio-alto. Agrega las rodajas de papa y dóralas durante unos 6 a 8 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo hasta que adquieran un tono dorado en la superficie pero sigan firmes en el centro. Retira las papas de la sartén y resérvalas en un plato cubierto con papel absorbente. En la misma sartén, añade media cucharada de aceite adicional y sube la llama a fuego alto. Agrega los bisteces por tandas para evitar encimar la carne y enfriar la sartén. Sella cada pieza durante 1 a 2 minutos por lado hasta que cambien de color y doren ligeramente los bordes; retira la carne y resérvala junto con los jugos que vierta. Reduce el fuego a intensidad media. Agrega la mantequilla y la cucharada restante de aceite al fondo de la sartén. Vierte las plumas de cebolla (y el chile verde si decides usarlo) junto con una pizca de sal. Cocina durante 5 a 7 minutos, raspando el fondo de la sartén con una espátula de madera para desglasar los azúcares y sedimentos caramelizados de la carne. Regresa las papas precocidas y la carne sellada con sus jugos a la sartén junto con las cebollas. Vierte los 120 ml de caldo de res o agua. Tapa la sartén inmediatamente, reduce el fuego a bajo y deja que todo se guise junto durante 8 a 10 minutos. Sirve los bisteces encebollados con papas de inmediato con tortillas calientes o arroz blanco.

Bistec encebollado con papas Canva

Cortes recomendados para el bistec encebollado:

Diezmillo: Presenta un marmoleado de grasa intramuscular moderado; esta grasa se funde durante el sellado, aportando una jugosidad superior y un sabor concentrado a res.

Presenta un marmoleado de grasa intramuscular moderado; esta grasa se funde durante el sellado, aportando una jugosidad superior y un sabor concentrado a res. Bola o pulpa blanca: Son cortes muy magros, con escasa grasa. Requieren cortes delgados a contrahilo y se benefician enormemente del marinado con ingredientes ácidos como el vinagre o el cítrico, que ayudan a desnaturalizar parcialmente las proteínas de colágeno superficiales.

Bisteces encebollados Canva

¿Cómo guardar el bistec encebollado?

Permite que el guisado se enfríe por completo a temperatura ambiente y transfiérelo a un recipiente de cristal hermético; se conserva en óptimas condiciones en el refrigerador durante 3 a 4 días.

Si deseas congelarlo, considera que las papas previamente cocidas pueden modificar ligeramente su textura al congelarse, volviéndose un poco esponjosas. Si planeas congelar la preparación por hasta 1 mes, es aconsejable congelar la carne con la cebolla y agregar papas frescas al momento de recalentar.

El bistec encebollado con papas es uno de los pilares fundamentales de la cocina casera tradicional en México. ¡Un favorito que evoca de inmediato el calor del hogar!