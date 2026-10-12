Homologan cobro por uso de playas en Quintana Roo

Con el voto de la oposición en contra, y con el argumento de que se requieren mayores recursos para combatir el sargazo y mantener las playas, se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la homologación de sub zonas turísticas de Quintana Roo, para igualar las cuotas por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre, con cobros de hasta 199.25 pesos por metro cuadrado.

La medida, incluida en las modificaciones a la Ley Federal de Derechos para 2027, estandariza las cuotas que actualmente se pagan en Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulúm (subzona A) con las que se pagan en Cozumel (Subzona B) de la Zona Turística XI. Además se incluye Mazatlán, Sinaloa.

Foto: Cuartoscuro

Antes de la modificación, los cobros en la subzona A las cuotas por uso de zona de playas oscilaban entre 27.70 y 99.53 pesos por metro cuadrado, mientras que en la B iban de 55.60 a 199.25 pesos.

Con la homologación, las tarifas correspondientes a los distintos usos en dichos sitios turísticos quedarán alineadas en 199.25 pesos por metro cuadrado y alrededor de 55.60 pesos para determinadas categorías de protección y ornato.

Las condiciones actuales de esos sitios de sol y playa “ya no corresponden con la clasificación vigente”, defendió Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, al presentar las reservas.

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Precisó que la llegada de turistas hospedados, excursionistas y pasajeros de cruceros, “generan una demanda constante de limpieza, vigilancia y mantenimiento de la franja costera”, a lo que se suman el recale de sargazo, la erosión de playas y los daños ocasionados por ciclones.

Ante ello, aseguró que la actualización de tarifas “permitirá reflejar de manera más proporcional el valor de las concesiones y fortalecer los ingresos para atender las necesidades de las zonas costeras”.

La reclasificación también contempla a otros municipios de Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto pasará de la Zona 2 a la 4; Lázaro Cárdenas, de la 4 a la 6; Othón P. Blanco, de la 4 a la 8, e Isla Mujeres, de la 8 a la 10.

Además, se planteó reclasificar Santa María Colotepec, Oaxaca, de la Zona 2 a la 8, para homologar sus condiciones de cobro con las de San Pedro Mixtepec, municipio con el que comparte la continuidad urbana y turística de Puerto Escondido.

REDUCEN ALZA A VISITANTES EXTRANJEROS

Con las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, los diputados también avalaron ajustes a las cuotas migratorias, sanitarias y aeronáuticas, varios de ellos cuestionados por la oposición por el impacto que podrían tener en usuarios y empresas.

Foto: Eduardo Jiménez.

En el caso de los visitantes extranjeros que ingresan a México sin permiso para realizar actividades remuneradas, la propuesta original elevaba el derecho de 983 pesos, a mil 334.80 pesos, un incremento cercano a 36 por ciento.

Sin embargo, una reserva presentada por el diputado Altamirano, llevó a dejarlo en mil 158 pesos, equivalente a un aumento nominal de 17.8 por ciento, atendiendo la demanda del sector turístico, sobretodo asentado en el Caribe Mexicano, que había advertido que, el aumentar a mil 334 pesos el Derecho de No Residente de los turistas “encarecía al país y afectaba la competitividad” frente a otros destinos internacionales.

También se modifica la distribución de los recursos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Tesorería de la Federación.

En materia de licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuotas irán de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un incremento superior a mil por ciento, mientras que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos subirá de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos, más de 427 por ciento, entre otros incrementos.

Al pronunciarse en contra de las reformas y modificaciones, el panista Héctor Saúl Téllez advirtió que los nuevos cobros no se limitarán a quienes realizan los trámites, sino que podrían trasladarse a pacientes y consumidores mediante mayores precios de estudios médicos, medicamentos, transfusiones y servicios hospitalarios.

Ernesto Méndez

Ya no estamos hablando de simples actualizaciones. Este año estamos hablando de aumentos que van del 100, 200, 400, 700 y hasta el mil por ciento de tarifas y de cuotas”, sostuvo.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular en la Comisión de Hacienda, el dictamen será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación este martes 13 de octubre.