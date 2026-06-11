El juego limpio que el mundo se merece

Hoy, 11 de junio de 2026, el pulso de la humanidad late al ritmo de un balón. Mientras escribo estas líneas, una energía electrizante recorre las calles de la capital mexicana; las aulas pausan, las oficinas se transforman y el histórico Estadio Azteca se prepara para albergar la tercera inauguración mundialista de su historia. México abre sus puertas al planeta entero y el futbol demuestra, una vez más, su inigualable poder para unir a naciones, culturas e idiomas bajo una sola pasión.

Desde mi punto de vista diplomático, es imposible no reflexionar sobre el significado profundo de este torneo. El deporte, en su estado más puro, es el reflejo de los valores más altos de la civilización: el respeto mutuo, el trabajo en equipo, la superación ante la adversidad y, fundamentalmente, el concepto del fair play (juego limpio). El terreno de juego es un espacio sagrado donde todos compiten bajo las mismas reglas y donde el talento, no la fuerza bruta ni la imposición ilegal, determina la victoria.

Para los ucranianos, el deporte ha sido históricamente una fuente de inmenso orgullo y una ventana para mostrar al mundo nuestra identidad indomable. Sin embargo, detrás de la efervescencia de esta fiesta global, nuestra realidad es desgarradora. Desde el inicio de la agresión rusa, el futbol ucraniano ha pagado una cuota de sangre inimaginable. Canchas enteras se han transformado en ruinas y cientos de atletas, entrenadores y jóvenes promesas de nuestras ligas locales —aquellos que solían portar con orgullo los colores de sus clubes— perdieron la vida defendiendo sus ciudades o bajo los bombardeos enemigos. Nombres que debieron brillar en los estadios europeos o en este mismo Mundial fueron silenciados para siempre, jóvenes futbolistas que cambiaron los botines de juego por las botas de combate para proteger a sus familias del terror ruso.

A pesar de este dolor y de que nuestros campos de entrenamiento siguen bajo la amenaza constante de los misiles, nuestra selección nacional y nuestros atletas siguen compitiendo con el alma en la arena internacional, llevando en el pecho el escudo azul y amarillo como un testimonio vivo de que la dignidad de un pueblo no puede ser erradicada.

Mientras el mundo celebra el inicio de esta gran fiesta de unidad en territorio mexicano, el gran anhelo de Ucrania es el regreso a un orden global donde el juego limpio no sea la excepción, sino la regla. Un mundo donde las fronteras de las naciones soberanas sean tan respetadas como las líneas de cal que delimitan una cancha de fútbol, y donde ningún agresor pretenda cambiar las reglas de la convivencia internacional a través del uso de la fuerza.

La diplomacia y el deporte comparten una meta común: tender puentes donde otros construyen muros. Al ver rodar el balón este mediodía, el pueblo ucraniano celebra la alegría de nuestro país hermano, México, y su histórica hospitalidad. Brindamos por un torneo que inspire a las nuevas generaciones a competir con honor y fraternidad.

Que este Mundial de 2026 nos recuerde a todos que los conflictos entre la gente se deben dirimir en las arenas de la sana competencia, la cultura y el diálogo. Porque tanto en la vida como en la cancha, el juego limpio es el único camino hacia una victoria verdadera y duradera. ¡Que viva el futbol y que prevalezca la paz!

*Embajador de Ucrania en México