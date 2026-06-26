Washington sí pensó intervenir militarmente en México

Maggie Haberman y Jonathan Swan, dos periodistas del New York Times, confirmaron en su libro Cambio de régimen que en 2025 la Casa Blanca sí puso sobre la mesa una posible intervención militar en México y fue el asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, quien analizó cuáles podían ser los medios para cumplir la promesa de campaña Donald Trump. La amplia cooperación mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum motivó su desactivación.

De acuerdo con los periodistas, ante el amago, el gobierno mexicano implementó todas las acciones solicitadas por Washington para contener el flujo de drogas y migrantes: reforzó la frontera con diez mil elementos de la Guardia Nacional, concretó la entrega de más de 60 narcotraficantes y mantuvo abiertos los canales de intercambio de inteligencia e información operativa. No obstante, aseguran, Sheinbaum estableció un límite: la soberanía nacional no era negociable.

Ese detalle cambió la narrativa que durante años ha estado presente en el debate político de EU. Mientras algunos políticos insisten en ver a México como un socio renuente o incapaz de combatir al crimen, lo descrito por las periodistas demuestra que sí existe una coordinación y eso termina por desactivar cualquier intento de intervención militar. En este tema, el Ejército ha sido una pieza muy importante. La coordinación en materia de inteligencia, las operaciones contra organizaciones criminales y el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad fronteriza han permitido construir niveles de confianza que benefician a los dos países.

Más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum, la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países es permanente y es un elemento indispensable para enfrentar amenazas comunes para preservar la estabilidad regional.

* El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que la prioridad número uno es desmantelar al Cártel de Sinaloa y al CJNG. Cole subrayó que la DEA está más que nunca, enfocada, alineada y dedicada para enfrentar la crisis del fentanilo. No obstante, la declaración se da en un momento en el que la agencia pasa por una etapa crítica, tras la versión de que permitió que miles o millones de pastillas de fentanilo pasaran de forma deliberada la frontera. Uno de sus agentes especiales, David Howell, reconoció que, en la búsqueda de fortalecer las acusaciones contra los cárteles, se toleró el flujo de drogas hacia su país, pero se perdió la huella de esa droga en las calles.

* El exembajador de EU en México, Ken Salazar no fue tan amigo de López Obrador. En julio saldrá a la luz su libro titulado: Las fronteras: mi lucha por un EU incluyente, en donde afirma que al expresidente le preocupaba lo que pudiera declarar Ismael El Mayo Zambada ante la justicia de EU, tras su captura el 25 de julio de 2024. Según el exembajador, López Obrador expresó inquietud sobre posibles señalamientos a narcopolíticos vinculados al Cártel de Sinaloa, además de reprocharle no haberle informado de su captura y del actuar de EU. Ken le respondió que la sustracción de Zambada lo sorprendió lo mismo que a las autoridades estadunidenses. De esta manera mantuvo el discurso y atribuyó el hecho a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Ken Salazar tiene mucha información, incluso del propio López Obrador, además de los vínculos de otros políticos de su partido con el crimen organizado. Porque no sólo es el caso de Rubén Rocha Moya.

* Lo comenté hace tiempo en este mismo espacio, cuando Rutilio Escandón iba a ser cónsul de México en Miami: sería de alto riesgo para EU. Hoy se sabe que el exgobernador de Chiapas está siendo investigado por la justicia de aquel país por presuntos nexos con el CJNG y La Barredora que encabezaba Hernán Bermúdez Requena, viejo conocido del senador morenista Adán Augusto López, aunque a él no lo toca ni la FGR. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch ya fue informado.

DE IMAGINARIA

Impecable la actuación de los cadetes del H. Colegio Militar durante el partido de México versus Chequia. Y qué decir de la FAM, que iluminó el cielo con los colores patrios.