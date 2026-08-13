Depuran 20 millones de líneas; temor a degradación aérea

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones trae un estimado de depuración de 20 millones de líneas telefónicas, al final de todo el proceso de vinculación de líneas con la identidad del usuario. En México existen 144 millones de líneas telefónicas, pero la CRT estima que muchas empresas han regalado sólo chips y esos teléfonos, cuando se acaba el uso del chip, son inactivos. Y, claro, además están las compras de lotes por parte de la delincuencia organizada.

Calculan que entre chips regalados y usos de la delincuencia organizada se tendrían 20 millones de líneas menos.

Así, al final del proceso de vinculación, el total de líneas oscilaría en un poco más de 120 millones de líneas. Pero no los 144 millones que hoy en día existen. Al momento ya se llevan vinculadas 70 millones de líneas telefónicas. Faltaría por vincular otros 50 millones. Y debemos decir que las que ya están vinculadas son las de pospago, que son 22.8 millones de líneas telefónicas. El problema son las de prepago, que no cuentan con documentos ni identidad para poderlas vincular.

EL SÁBADO CONCLUYE VINCULACIÓN CON TERMINACIÓN 0

El proceso ha tenido tropiezos y se prefirió dar una prórroga para ir vinculando los teléfonos, pero ahora dependiendo de la terminación del número. Este 15 de agosto (el próximo sábado) terminan de vincularse con los números con terminación cero. A partir del domingo se contará con 72 horas como último plazo para vincular el número con la identidad, es decir, para el miércoles sí habrá desconexión del número telefónico, sólo podrá funcionar para llamadas de emergencia. El proceso de vinculación de líneas telefónicas a la identidad (con INE y CURP o si es compañía con representación legal) fue promovido por las autoridades con la idea de conocer a quién pertenecen las líneas telefónicas y, así, terminar con los fraudes telefónicos. Sin embargo, el proceso sólo estará completo cuando se garantice que los fraudes telefónicos, sobre todo los realizados en las prisiones, de verdad se terminen. Lo que ha pasado hasta la fecha es que los famosos inhibidores de señal, por temas de corrupción, no funcionan en las cárceles y desde ahí se siguen haciendo las llamadas de extorsión.

FAA VERIFICA A AFAC; TEMOR A PERDER CATEGORÍA 1

En México se encuentran inspectores de la Federal Aviation Administration (FAA), haciendo una auditoría a la Agencia Federación de Aviación Civil (AFAC). El procedimiento es inusual, máxime cuando apenas salimos de la última degradación de categoría aérea en 2023. Sin embargo, lo que ha pasado es que la AFAC sigue preocupando a las autoridades estadunidenses, que, basándose en los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pueden revisar a los reguladores aéreos que tienen vuelos hacia y con Estados Unidos. Los estándares de regulación de la OACI los llevan todos los países y funcionan para garantizar que es seguro tener vuelos con una nación.

En esta ocasión, otra vez, la FAA audita a la AFAC mexicana. ¿Qué ha pasado? Que la AFAC ha tenido poco presupuesto en los últimos años y se teme que no pueda pasar el Programa Internacional de Evaluación de Seguridad Aérea (IASA).

El riesgo es mayúsculo, pues otra vez las aerolíneas mexicanas podrían perder la Categoría 1 y dejarían de tener más vuelos y más conexiones hacia Estados Unidos, lo cual sería un duro golpe para Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus. La OACI ha mostrado preocupaciones sobre la supervisión realizada por México a los aviones comerciales, sobre todo por el bajo presupuesto de la AFAC. En 2026, la AFAC tuvo un presupuesto de 657 millones de pesos, lo cual es muy bajo para la verificación, capacitación a verificadores y para sus equipos. Esto ha despertado las alertas de la aviación comercial, que de por sí sufren por no tener vuelos de EU hacia el AIFA debido al desencuentro sucedido con la aviación de carga.

AGENDA PARA CRECER

El Consejo Mexicano de Negocios, junto con varias universidades públicas y privadas, como la Facultad de Economía de la UNAM, el CIDE, El Colegio de México, el Tec de Monterrey y la UAM, presentarán a Hacienda (Edgar Amador), a Economía (Marcelo Ebrard) y al Congreso propuestas para acelerar el crecimiento económico. Reconocen la estabilidad, los avances en el combate a la pobreza, la apertura comercial. Pero falta crecer. Como parte del Foro para el Crecimiento Económico de México realizaron mesas de discusión para acciones concretas: Instituciones, incertidumbre y ambiente de negocios; Panorama internacional y agenda de desarrollo; Fortalecimiento fiscal e inversión; Innovación para el crecimiento; Bienestar y desarrollo social e Impulso a las pymes.