Frentes Políticos / 5 de noviembre de 2026

1. Tiempos. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que es época electoral. Sobre el homicidio de su esposo, Carlos Manzo, afirmó que los avances corresponden a las autoridades de seguridad. “Hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y en su momento se fueron informando. Y a la parte política, pues ya es otro tema”, señaló. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, tiene la palabra, pues hay 34 detenidos, 29 de ellos sujetos a proceso penal. Los resultados ahí están.

2. Lustros perdidos. La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Aureliano Hernández, amplió las investigaciones sobre contrataciones de las autoridades electorales y revisará las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el otrora Instituto Federal Electoral, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales. La fiscalización buscará detectar irregularidades, concentración de proveedores y subcontrataciones que comprometan recursos públicos. El expediente abarca 25 años, pero no hay que perder de vista el señalamiento político: Guadalupe Taddei fue quien detonó el desfalco.

3. México innovador. La Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, celebró ayer en Mérida una nueva edición del Innovafest, iniciativa que conecta a inventores y emprendedores con fondos de inversión y otras fuentes de financiamiento. Lo interesante es que este proyecto no está circunscrita a la capital, sino que busca promover la innovación a lo largo del país. Ayer el gobernador Joaquín Díaz Mena entregó a Margarita González la estafeta del Innovafest, pues el siguiente tendrá lugar en Morelos, el próximo 10 de diciembre. Este año ya hubo en Querétaro, Guadalajara y Monterrey.

4. Líderes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezó la ceremonia de reconocimiento a agentes de investigación, en la sede de la SSPC, donde destacó: “El liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al coordinar personalmente la Estrategia de Seguridad, algo que nunca se había hecho, ha mejorado la condición del país en la materia”. Añadió: “Hoy, gracias al liderazgo de la Presidenta, la seguridad del país está cambiando”. Cada mañana, a las seis, Sheinbaum revisa los pormenores.

5. Voto rechaza división. Las encuestas de salida reflejaron un cambio en las prioridades del electorado estadunidense, donde el costo de vida y la economía prevalecen sobre la migración. Crece la percepción de que los aranceles encarecen los productos y afectan a las familias, mientras el comercio con México contribuye a contener los precios. En materia migratoria, aumenta el rechazo a las políticas excesivamente restrictivas y el respaldo a soluciones legales y humanas. La lectura de fondo es que la sociedad estadunidense valora su relación con México y privilegia la cooperación económica, comercial y de seguridad por encima de la confrontación.