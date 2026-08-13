Frentes Políticos / 13 de agosto de 2026

1. Campeones. México hizo historia en Santo Domingo 2026 con 407 medallas en los Juegos Centroamericanos, y ahora toca que el gobierno convierta el aplauso en respaldo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento a las becas de los deportistas a partir de enero de 2027 y se comprometió a elevar el presupuesto de la Conade, dirigida por Romel Pacheco. Bien. Porque detrás de cada medalla hay entrenamientos, viajes, familias que hacen cuentas y atletas que muchas veces compiten con lo mínimo. Si México quiere campeones, que el respaldo sea permanente.

2. Espaldarazo. Los excelentes resultados de México en los Juegos Centroamericanos se debieron al talento de los atletas, pero también a que hay inversión pública, preparación y acompañamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum, reconoció Carlos Torres Piña. El exfiscal estatal está convencido de que en Michoacán, su tierra natal, también se puede fortalecer el deporte y “construir oportunidades a las juventudes”. Su formación en el seno de una familia de maestros rurales le otorgan un entendimiento cercano y directo de las necesidades comunitarias. Escuchar es una ruta acertada para la transformación. Bien.

3. Carpeta abierta. La vinculación a proceso del exgobernador Ángel Aguirre por su presunta participación en el caso Ayotzinapa abre una nueva etapa, pero no cierra la herida. La FGR, de Ernestina Godoy, tiene cuatro meses para la investigación complementaria y el exmandatario permanecerá en el Altiplano. Melitón Ortega, vocero de las familias, lo dejó claro: detener funcionarios no basta; se necesitan datos sobre el paradero de los 43. Las familias también han señalado a Lambertina Galeana, Iñaki Blanco y otros funcionarios de Guerrero, además de exigir revisar responsabilidades federales. Las familias exigen respuestas.

4. Vergüenza nacional. Lo ocurrido entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila retrata el rostro del Congreso, con acusaciones, insultos, empujones y jaloneos, donde deberían existir argumentos. Si hay señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, que se presenten pruebas y se acuda a las instancias correspondientes. Un legislador puede ser feroz en la tribuna, pero no puede confundir firmeza con violencia. El Senado no es ring ni el fuero licencia para perder el control. Si se acaban las razones comienzan los exabruptos. Y entonces pierde la política. Qué oso.

5. Hechos. Baja California cumple. El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente, que entregó al Congreso la SSPC federal, a cargo de Omar García Harfuch, colocó a la entidad que gobierna Marina del Pilar Ávila en el primer lugar nacional en salarios policiales: 24 mil 497 pesos netos mensuales, por delante de Guanajuato, Jalisco y Querétaro. El contraste pesa cuando 15 entidades siguen por debajo de los 15 mil pesos que recomienda la Federación. En BC, la dignificación policial se volvió realidad: fondo de pensiones, escalafón, promoción de grados y un estado de fuerza superior a los 8 mil 400 elementos. Mientras unos se toman la foto con la corporación. Aquí les depositan.